Ale Capetillo habla del trastorno que padece desde niña

Ale Capetillo se sinceró sobre la situación que la aqueja desde hace muchos años. Durante su reciente viaje a Mallorca, en España, tras volver de su luna de miel con su esposo Nader Shoueiry, Ale Capetillo publicó algunas historias en Instagram para abordar la situación que padece.

La hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo explicó que desde pequeña ha lidiado con el sonambulismo. “Tengo un problema fuerte, potente, lo sabe toda la gente cercana a mí, especialmente la gente que ha dormido conmigo y que ya tengo cierta confianza, porque me han pasado cosas vergonzosas”, dijo la influencer que además mencionó que esta condición se suscita cuando se encuentra con sus más cercanos.

“De chiquita era de las que me levantaba gritando o abría puertas, siempre me persiguió este tema. Entre más crecí, menos me pasaba tan frecuentemente y yo siento, o el análisis que he hecho, que sólo me pasa con la gente en la que confío mucho”.

“Veo cosas que no son reales; veo hormigas, veo arañas, a veces veo personas”, añadió Ale Capetillo.

Bajo este contexto, la joven viajó a la ciudad de Mallorca para atender compromisos de trabajo y fue ahí en donde se suscitó otro episodio ligado a sonambulismo, según relató, algo de lo que fue testigo una de sus amigas de nombre Ema, con quien compartió la habitación.

“No me acuerdo de lo que vi, pero sé que vi algo. Me levanté, casi arriba de Ema, gritando como loca. Emma agarrándome y yo viendo la cara de ema pálida gritando igual. Nos levantamos de la cama y seguimos gritando”, contó.

De acuerdo con especialistas, el sonambulismo es el trastorno del sueño en el que las personas se levantan y caminan mientras están dormidas. Entre los síntomas relacionados con este padecimiento están sentarse en la cama y abrir los ojos, tener dificultad para despertarse, estar confundido por un breve periodo después de que la persona es despertada, tener errores nocturnos que ocasionan gritos y agitación de los brazos y piernas.