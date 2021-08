Alejandra Barros, se reinventa en la pantalla grande

Por Jorge Alférez

De la mano de “Ni tuyo, ni mía”, película que este 19 de agosto llega a todos los cines, Alejandra Barros vuelve a la pantalla grande, con una comedia de situación que nos invita a reflexionar y reinventarnos en la forma en que nos relacionamos a nivel personal, de pareja, laboral y social.

ALEJANDRA BARROS

Vuelves al cine después de muchos años, ¿cómo te sientes? Estoy feliz. Hace tiempo que no hacía cine y poder hacerlo y estrenar en todas las salas, es increíble. Además, después de todo este encierro, hemos podido comprobar que el cine es un lugar seguro, a donde la gente puede asistir, y qué mejor que hacerlo para ver una película que nos divierta y que nos invite a abrir la conversación, porque es una comedia de situación que nos brinda la oportunidad de reflexionar.

Cuéntanos de Ni tuyo, ni mía. Es una comedia de situación a partir de una infidelidad, que provoca que dos personas de mundos completamente diferentes se logren unir por una situación en común, con la cual se reinventan y logran construir una mejor versión de sí mismos, para recuperarse o recuperar su relación. Habla de reinventarse, de nuevos comienzos, de no dejarse llevar por la rutina y el lugar cómodo, sino salirse de ahí y regresar a lo que originalmente queremos ser.

Cuéntanos de tu personaje. Mi personaje Amanda, es una mujer que ya tiene todo resuelto y todo en su vida parece ser perfecto. El único detalle es que tanto ella como su esposo, están súper cómodos y aburridos. Entonces ocurre una infidelidad, que los orilla a reinventarse, reconocerse y buscar su propia felicidad.

¿Consideras que es una ficción que podría resultar muy similar a la realidad de muchas personas? Totalmente. No solo es una realidad que golpea a las parejas sino que también suele suceder en amistades o con relaciones laborales. Solemos llegar a una zona cómoda y ahí nos quedamos, sea buena o mala, ya no importa. Creo que debemos darnos cuenta porque sino, se nos pasa la vida y de vez en cuando hay que arriesgarnos.

Mi personaje, Amanda, sí se resiste al principio pues no quiere perder lo que ya tiene, pero por otro lado, tiene que reinventarse. En la película hablan de prejuicios y estereotipos que encasillan a las personas y a ciertas clases sociales, un tema con el que sin duda, muchos también podrían identificarse.

Vivimos en un país segregado, en el que de un lado están los buenos y del otro los malos. Hoy pareciera que nos dividimos entre fifis y chairos; se han empeñado en recalcar esas divisiones. Y así como en nuestra realidad, en la película hablamos de cómo dos mundos supuestamente diferentes, no lo son del todo. No necesariamente tienen que estar alejados sino que pueden ser complementarios.

Esta historia habla de nuevas y divertidas formas de amor, ¿cómo ves tú la situación de estas parejas? A mí esta película me ayudó a reflexionar sobre qué hubiera hecho yo en tal situación, y cómo lo hubiera podido hacer mejor. Igual considero que dar oportunidades es algo que se nos olvida a veces. Me identifico mucho con mi personaje en el sentido de querer recuperar las cosas, de no pensar en las situaciones y relaciones como algo desechable. Y quizá, en otros momentos de mi vida no fui así de reflexiva o compasiva, pero hoy quiero y puedo hacer.

¿Qué consideras, se necesita para no caer en la monotonía a nivel personal y de pareja? ¡Qué difícil! Considero que lo primero es darse cuenta de que uno está cayendo en la monotonía, pues muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, si no la estás pasando bien, si estás peleando demasiado, o si estás aburrido, es un foco rojo de que algo no está funcionando. Una vez que lo identificamos y aceptamos que algo está pasando, debemos atrevernos a cambiarlo, porque muchas veces, por miedo nos quedamos y nos conformamos, pero si algo se tiene que terminar, que termine, o si se tiene que reinventar, que se reinvente, pero no que se quede en pausa, la pausa es lo que mata todas las relaciones.

¿Cuál es el mensaje que esperan compartir con Ni tuyo, ni mía? Creo que el mejor mensaje es no juzgar al libro por su portada. Tanto para darle la oportunidad a la película, que muchos pensaban que sería una comedia romántica más, como todas las anteriores, y puedo decir que no, que es diferente y especial, como el encuentro de estos dos personajes. Sin duda, el juzgar sin conocer y creer que lo sabemos todo, nos limita y nos priva de experiencias que pueden ser increíbles en la vida.

Ni tuyo, ni mía, es la ópera prima de la directora Sandra Solares, que llega a todos los cines este jueves 19 de agosto del 2021, y cuenta con las actuaciones de Tony Dalton, Prakriti Maduro y José Fors.