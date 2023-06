Alejandro Sanz habla de su salud mental: “el ruido no te deja ni sufrir tranquilo”

Los fans de Alejandro Sanz se han mostrado incondicionales con el cantante que está atravesando un proceso difícil a nivel personal, aunque no se sabe de qué se trata, él mismo expresó que no se encuentra bien.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar”, publicó hace unas semanas mediante su cuenta oficial de Twitter.

Sin embargo, ahora el cantante publicó un nuevo mensaje cargado de esperanza en medio de su crisis personal y su reciente separación con Rachel Valdés. Además, trascendió que el intérprete de “Amiga mía”, enfrentaba una crisis económica y que se encontraba en bancarrota.

Alejandro Sanz enfrenta su crisis personal

Cabe mencionar que Alejandro Sanz decidió seguir adelante con las presentaciones de su gira, pues su público le ha ayudado a salir adelante. “Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo. Pero os diré algo para que me entendáis: ¿os acordáis de la canción: se vende?, bueno, pues no vendo. Nos vemos en los escenarios con el alma cargada. Vosotrxs sois mi munición”, expresó con la ilusión de atravesar la situación que lo ha tenido en depresión.

¿Cómo inició la deuda financiera de Alejandro Sanz?

De acuerdo con el diario español El Mundo,Sanz fue sentenciado a pagar una millonaria suma por deuda en Estados Unidos. Esto debido a que el intérprete de “Corazón partió", dejó de pagar unos préstamos, por lo que el banco cedió a SHEDDF2 la deuda y arrancó un proceso de ejecución hipotecaria con el que se llevarían las propiedades en garantía y las pondrían en venta.

Los abogados de Alejandro Sanz pidieron que se vendieran los inmuebles por 14 millones de dólares, pero sin presentar los documentos que respaldaran la cantidad.

Ante la falta de acuerdo entre ambas partes, la demanda sigue su curso. Hace tres años, la deuda de Alejandro Sanz alcanzó los 11,900,000 dólares, se cubrieron 9,400,000, y ahora debe cubrir la suma restante que pide la corte española.