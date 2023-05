Alejandro Sanz reaparece con un nuevo mensaje: “encerrarme no es buena idea”

Desde hace unos días, el reconocido cantautor español Alejandro Sanz ha generado preocupación entre sus seguidores, debido a un alarmante mensaje que publicó en sus redes sociales, con el que dio a conocer que no se encuentra bien.

Inmediatamente, el mensaje le dio la vuelta al mundo y provocó las reacciones de sus fans que le demostraron su apoyo ante la crisis que el famoso está atravesando.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así Si te sirve, yo me siento igual”, compartió Sanz de 54 años de edad.

Cabe mencionar que el artista español se encuentra en plena gira musical y en cuanto a su vida sentimental, mantiene una relación con la artista cubana Rachel Valdés.

Aunque el intérprete de “Amiga mía”, no está pasando por su mejor momento, decidió sincerarse con sus fans y publicó un mensaje llenó de esperanza con el que incluso habló de su gira.

“Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”, dijo.

“No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino”, compartió Sanz.