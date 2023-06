Alejandro Sanz revela el motivo de su crisis durante su concierto

En medio de la preocupación que ha generado el estado mental de Alejandro Sanz, el famoso cantante reapareció en el escenario con motivo de su gira y habló de su crisis personal ante sus fans que le han demostrado su apoyo incondicional.

Luego de que se anunciara su separación con Rachel Valdés, durante su concierto en Pamplona, Alejandro Sanz rompió el silencio sobre la situación que está atravesando, sin antes agradecer a su público el apoyo que ha recibido tras sus recientes publicaciones en redes sociales, donde da a conocer que no está pasando por un buen momento. “Tengo mucha suerte, tengo que estar muy agradecido”, dijo a sus fans.

Sanz aprovechó la atención de su público durante su show para revelar el por qué tomó sus redes sociales para expresar sus sentimientos. “Intenté sincerarme y lo escribí porque lo sentía así y fue muy bello. Después salieron otras cosas... ruido. El ruido no es para nosotros, lo nuestro es otra cosa. Muchas gracias a todos”, dijo.

Y precisó que su estado anímico no tiene que ver con nada ni nadie, “Estas cosas que muchas veces intentamos buscarle un por qué no tienen que ver con nada ni con nadie, es un agujero que se te hace aquí de repente y no sabes muy bien por qué... y desde este agujero aquí en el pecho os quiero dar las gracias, por estar ahí y por entenderme”.

Finalmente, Alejandro Sanz confesó que el volver a subirse a un escenario es “una prueba de fuego”, “este concierto para mí era muy importante, hacía mucho tiempo que no tocaba en Pamplona”, comentó.