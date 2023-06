Tras más de 3 años juntos, Alejandro Sanz y Rachel Valdés rompen su relación

Fuentes cercanas a la revista Hola, revelaron que el cantante Alejandro Sanz de 54 años y la artista cubana Rachel Valdés de 33, terminaron su relación.

Alejandro Sanz habría sido quien tomó la decisión por un “desgaste en la convivencia y una diferencia de pareceres”. El periódico El Mundo reveló que la ahora ex pareja estaba atravesando una crisis. “Unos días antes del mensaje de Alejandro, Rachel abandonó la casa de Somosaguas donde convivían, pues pertenece al cantante, llevándose su ropa y objetos personales. Tras numerosas desavenencias y desencuentros, algunos incluso públicos, entre ambos, parece que la decisión de la ruptura partió de Alejandro Sanz”, reveló dicha fuente.

Esta noticia llega en medio del alarmante mensaje de Alejandro Sanz que le dio la vuelta al mundo y que preocupó a sus fans. “No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólopor ser sincero. Por no entrar en ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, expresó hace unos días.

Cabe recordar que la relación entre Rachel Valdés y Alejandro Sanz comenó en 2019, tres meses después de que el cantante terminó su relación con Raquel Perera, con quien tiene dos hijos, Dylan y Alma.

¿Quién es Rachel Valdés?

Es una artista visual contemporánea de origen cubano que se graduó en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro de La Habana en 2010 y en el Vermot Studio Center. Tiene un hijo de nueve años, llamado Max, fruto de su matrimonio anterior.