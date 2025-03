Alejandro Sanz se sincera sobre su relación con Candela Márquez

Alejandro Sanz y Candela Márquez han sido muy abiertos en redes sociales para demostrar su amor, incluso han hecho varias apariciones juntos en las alfombras rojas, dejándose ver de lo más enamorados.

En una reciente entrevista, el cantante español habló abiertamente de su relación con la actriz y reconoció que su romance con Candela ha sido una de las mejores cosas que le han pasado en mucho tiempo.

“Es de las cosas más bonitas que me han pasado últimamente. Una mujer que me hace sentir persona, me hace sentir querido y me hace sentir especial. Ella irradia felicidad y es dicharachera, graciosa y me comprende”, expresó Alejandro Sanz.

En este sentido, el cantante resaltó lo que ha aprendido durante el tiempo que llevan juntos. “Me ha enseñado que a veces, cuando se pueden explicar las cosas de una forma más tranquila, no necesitas correr. De hecho, se está muy bien enfrentando un problema con alguien al lado que te apoya. Todo eso me ha enseñado”.

Por otro lado, Alejandro abordó la relación que mantiene Candela Márquez con su hija mayor Manuela Sanz, fruto de su pasada relación con Jaydy Michel. El intérprete fue cuestionado sobre la cercanía entre ellas y aseguró que su novia ha encajado muy bien con su familia.

“Sí, todos a adoran. Cuando me ven bien, todo el mundo está tranquilo y contento y no se pone a analizar ni a juzgar. Y además ella es muy simpática, con una vis cómica muy graciosa. Es muy buena en su trabajo y tiene ganas de empezar aquí”, mencionó destacando los planes profesionales que tiene su novia, quien durante años trabajó en la televisión mexicana.

Cabe recordar que Manuela y Candela han sido vistas juntas más de una vez. En noviembre del año pasado, ambas fueron captadas por las cámaras durante un paseo en las calles de Monterrey en México.