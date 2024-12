Eduardo Capetillo Jr y su sorpresiva reacción al ver el vestido de novia de su hermana, Ale Capetillo: VIDEO

Ale Capetillo tuvo su primera prueba de vestido de novia, a la que estuvo muy bien acompañada por su hermano, Eduardo Capetillo Jr, quien sorprendió a los seguidores de la influencer con su emotiva reacción.

La hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán se casará el 24 de mayo de 2025 con el libanés Nader Shoueiry, en México, por lo que la joven de 25 años ya está afinando detalles para su gran día.

Eduardo Capetillo Jr viajó hasta Madrid, ciudad en la que reside su hermana menor desde hace algunos años, para visitarla y estar a su lado en momentos tan importantes como lucir su vestido de novia por primera vez.

La reacción de Eduardo Capetillo al ver a Ale Capetillo vestida de novia

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 870 mil seguidores, Ale Capetillo compartió un video de su primera prueba de vestido y la opinión de su hermano al verlo.

“Tu hermano viene a tu primera prueba de vestido de novia…” escribió la influencer en su video. “Me da mucha ilusión compartirles que mi gran amiga Lorena Formoso me hizo mi vestido de novia… y esta es la reacción de mi hermano”.

En el clip se puede ver al cantante de 30 años junto a la diseñadora esperando en un sillón color beige a que su Ale Capetillo salga del probador.

En cuanto Eduardo Capetillo Jr la ve, su rostro se ilumina, se lleva las manos a la cara y da pequeños aplausos.

“¿Vas a llorar? Yo también”, le dice Ale Capetillo a su hermano, quien está visiblemente conmovido.

Aunque en un principio él dice que no va a llorar, no puede contener las lágrimas y le dice “te ves preciosa” para después abrazarla y darle un aplauso.

“Es que te amo tanto”, escribió Eduardo Capetillo Jr en la sección de comentarios.

Ale Capetillo le da la bienvenida a Eduardo Capetillo en Madrid

Ale Capetillo compartió con sus seguidores la llegada de su hermano a Madrid, pues Eduardo Capetillo Jr no la había visitado en su nuevo hogar.

“Después de 5 años viene a visitarme”, escribió la influencer junto a su video en Instagram.

En el clip, Ale Capetillo muestra cómo está haciendo un letrero con plumones en una cartulina blanca para recibir a su hermano en el aeropuerto, además, dijo estar muy emocionada porque él vea cómo es su vida en otro continente.

“Plumones, cartulina, casa limpia y eso solo significa una cosa: ¡Tenemos visitas!”, dice emocionada la vlogger.

“Este es un momento muy importante para mí, porque después de cinco años, desde que me vine aquí a vivir, nunca había recibido una visita de mi hermano. Lo que él no sabe es que yo voy a ir a recogerlo. He limpiado hasta el rincón de mi casa, todo, absolutamente todo, siento que estoy recibiendo a un rey. Es la primera vez que va a ver mi vida aquí… ¡después de 5 años!”, añadió.

Eduardo Capetillo Jr respondió al video de su hermana: “¡Eres la mejor del mundo!”, le escribió.

En su publicación se puede ver la emoción de ambos hermanos por reencontrarse.

“Eres la cuñada de México”; “Ya quiero ver esos videos de hermanos y de aventuras en Madrid”; “Amo que se aman tanto, así deben ser todas las relaciones de hermanos”; “Entramos en mood: la cuñada de México”, fueron algunos comentarios.