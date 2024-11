Ale Capetillo visita el lugar donde se casará con Nader Shoueiry: VIDEO

Alejandra Capetillo, la hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán , sorprendió a sus más de 800 mil seguidores en Instagram al publicar la visita que hizo al lugar que eligió para casarse con Nader Shoueiry.

Desde que Ale Capetillo anunció su compromiso con Nader Shoueiry en julio de este 2024 luego de un noviazgo que duró poco más de tres años, los ojos de los entusiastas de la farándula se colocaron en la influencer ya que se prevé que su boda sea uno de los eventos más espectaculares del 2025.

¡La hija de Eduardo Capetillo no podría estar más feliz con su próximo matrimonio con Nader Shoueiry! Su boda se celebrará el próximo 24 de mayo y, por ello, la influencer y el experto en finanzas trabajan a marchas forzadas para que todo salga perfecto en este día de ensueño.

¿DÓNDE SE CASARÁN ALE CAPETILLO Y NADER SHOUEIRY?

Como te comentamos en Caras, Ale Capetillo se mostró emocionada con la primera prueba de su vestido de novia y, ahora, despertó el furor entre sus seguidores luego de que visitara el lugar que escogió para casarse con Nader Shoueiry, ¡se quedó con la boca abierta ante tanta hermosura!

"¡Wow! ¡Está espectacular!”, exclamó la joven al inicio del breve video que publicó en su cuenta de Instagram y que pronto acumuló los 31 mil 770 Me Gusta ya que, aunque no se vieron los detalles del sitio, Ale Capetillo no dudó en calificar las instalaciones como “algo impresionante”.

"¡Hasta nublado se ve bonito!”, expresó la emocionada hija de Biby Gaytán que decidió mantener, al menos por ahora, el misterio del nombre del sitio en donde vivirá su día especial... sin embargo, los internautas en esta ocasión fueron más listos de lo que ella esperaba e identificaron el paisaje como parte de la Hacienda Zotoluca, ¿será?

¿DÓNDE ESTÁ LA HACIENDA DE ZOTOLUCA?

Como te comentamos, Ale Capetillo sólo mostró su cara durante la visita que hizo al lugar en donde se casará; sin embargo, la imagen de inicio que escogió para su video muestra un bellísimo paisaje natural que de inmediato sus fans reconocieron: la Hacienda Zotoluca.

Este complejo ubicado en Hidalgo y mandado a construir en el año 1570 por el virrey Don Luis de Velazco y Alarcón tiene una apasionante historia, así como una arquitectura destacada que la convierte en un sitio ideal para organizar eventos o simplemente disfrutar de unos momentos de relajación como bien se lee en su sitio web oficial .

Hasta ahora, Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry no han confirmado si en efecto se casarán en la Hacienda Zotoluca; sin embargo, la vista de los árboles resultó más que obvia para los entusiastas del tema y esto, por supuesto, dio lugar a toda clase de especulaciones, ¡todo puede ocurrir!