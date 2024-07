Biby Gaytán revela que está ayudando a su hija Ale Capetillo con los preparativos de su boda

La actriz y cantante Biby Gaytán rompió el silencio y habló sobre la próxima boda de su hija Ale Capetillo. Cabe mencionar que los padres de Ale ya estaban enterados de la noticia, ya que ella misma compartió las fotos del momento en que les dijo que se iba a casar.

Fue mediante una videollamada que Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se enteraron de la noticia y reaccionaron con gran emoción. Ahora, Biby habló con la prensa sobre el compromiso de su hija y expresó, “siempre he sido una mamá gallina y siempre he estado al pendiente de mis hijos, ustedes lo saben, me he dedicado gran parte de mi vida sólo a ellos, y pues ahora me toca la chiquita de los tres grandes, porque de los chiquitos no sé si fuimos papás o abuelos, pero ella era nuestra bebé, pero como decía mi abuelita ‘matrumonio y mortaja del cielo bajan’”.

Biby Gaytán agregó que sintió mucha felicidad cuando vio a su hija con su anillo de compromiso. “Es felicidad, ¿qué va a querer un padre?, que sean felices, que realmente dedican hacer ese compromiso, ya lo decidieron, pero ese compromiso es lo más importante, más allá de la fiesta, más allá de todo, que sí está muy padre, muy bonito, pero lo realmente valioso, es la decisión que están tomando para comprometerse”.

La actriz contó que junto a su esposo Eduardo Capetillo están ayudando a la joven con los planes de boda y los preparativos. “Por supuesto que yo voy a participar en lo que mi hija me pida, y sí, ya empezamos, pero con el que más se ha apoyado Ale es con su papá, porque es muchísimo más estructurado que yo”.