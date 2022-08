En entrevista, Alejandro, Isaac y Ana, nos platican sobre SOMUS, una nueva aplicación en la que figuras públicas generan contenido exclusivo para sus fanáticos y las ganancias son destinadas a causas de impacto social.

Por Samia Becil Canavati

Fotos Cortesía

El jueves 25 de agosto fue el día del lanzamiento oficial de SOMUS, una aplicación que tiene como fin, usar el alcance e influencia de las figuras públicas para recaudar fondos para causas de impacto social y resolver los desafíos más difíciles del mundo. A través de contenido exclusivo, cada artista o persona influyente, podrá destinar las ganancias de las suscripciones a los proyectos que ellos decidan, siempre y cuando la fundación u organización haya pasado los filtros de seguridad con los que la aplicación asegura que todos los fondos sean utilizados de manera correcta y transparente.

¿Qué los motivó a sumarse a este proyecto?

A.D: A mí me motivó la idea de poder generar contenido justo en una plataforma segura, pero la idea de Alejandro de darle un fin con el que se pudiera ayudar a los demás, fue realmente lo que más me llamó. Después de estar dentro del mundo del altruismo durante muchos años, se me hizo una idea increíble e innovadora.

Pocas personas tienen la influencia suficiente para que la gente pague por ver su contenido. ¿Cómo es para ustedes saber que tienen el poder de impactar de esta manera?

A.S: Para mí es un privilegio poder contar con una voz que tenga realmente un impacto. Siempre he sentido la necesidad de hacer algo con esta voz y de alguna manera aprovechar el poder que tiene para influenciar a grandes masas de manera positiva. Es con ese objetivo que creamos SOMUS, para darle voz a todas esas causas que muchas veces no son escuchadas. Me siento demasiado ilusionado con este proyecto con el que puedo ser fiel a mis ideales y poner como prioridad el ayudar a los demás.

Personalmente, ¿tienen alguna causa específica a la que les gustaría apoyar?

A.D: Admiramos a todas las organizaciones que están en la plataforma porque después de haber pasado todos los filtros, podemos estar seguros de que son organizaciones serias y comprometidas a realmente generar un impacto. Lo que quiero hacer, personalmente, es cambiar de organización cada mes para que así todas se beneficien de la plataforma y del contenido que estamos compartiendo.

I.H: En mi caso, siempre me han llamado mucho la atención las organizaciones que trabajan con niños en favor de la educación. Sin embargo, de 300 organizaciones mexicanas, solo 60 han pasado el filtro, lo cual nos confirma que las que están dentro de la plataforma realmente están teniendo un impacto en las comunidades. Entonces, intentaré hacer lo mismo que Ana, ir cambiando de causa, para poder apoyar a las más posibles.

¿Qué tipo de contenido exclusivo es el que puede esperar su audiencia en SOMUS, que no puedan encontrar ya en sus redes sociales?

A.S: Tengo muchas fotos y videos del detrás de cámaras de mis proyectos que normalmente no comparto por una u otra razón. Tengo muchas ganas de compartirlo y de mostrar esa parte que creo que al público le genera mucha curiosidad, el saber que sucede detrás de cámaras. De repente, les subiré alguna platica con alguno de mis compañeros de trabajo, muchas cosas pueden suceder. La idea y el objetivo de todos nosotros es crear un tipo de contenido diferente, nunca antes visto, para que la gente se sume a la causa.

¿Cómo ha sido la respuesta de otras figuras públicas al proyecto? ¿creen que se sumen más pronto?

A.D: Ya tenemos lista de espera. (risas)

I.H: Lo increíble de este proyecto es que realmente no hay por qué no hacerlo. Es una manera de utilizar tu plataforma y de crear contenido de la mejor forma posible. El discurso que usamos para sumar gente es que, si tienes la oportunidad de usar tu plataforma para generar un cambio tan positivo como el que están haciendo estas organizaciones, realmente no hay por qué no hacerlo. La aplicación está generando mucho interés porque es la primera de monetización de contenido que puede servir, tanto para las organizaciones sin fines de lucro, como para los creadores de contenido. Es un ganar – ganar. Vamos ir subiendo diferentes perfiles de personajes muy especiales y a finales de este año abriremos la plataforma para que todos los creadores de contenido que quieran sumarse, puedan hacerlo.