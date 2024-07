Ana Brenda Contreras busca convertirse en mamá a medio año de su boda

Ana Brenda Contreras está lista para formar una familia a sesis meses de matrimonio con el empresario Zacarías. La actriz reveló que a pesar de que la vida de casada no ha sido tan fácil como pensaba, (por su trabajo), no descarta que próximamente de la feliz noticia de su embarazo.

“Creo que es algo muy bonito y creo que sí, sí cambía para bien, pero también intentar encontrar el balance del trabajo, el estar, sobre todo eso, yo creo que te requiere estar como más presente de tiempo y encontrar ese balance, es difícil como mujer, pero no imposible, entonces estoy en esa búsqueda y lo bueno que tengo alguien que me apoya cien por ciento, que es mi fan número uno”, expresó Ana Brenda Contreras.

La famosa actriz de 37 años conto que desea ser mamá, aunque su esposo ya es papá de dos hijos, Alex Patricio y Viviana, fruto de su relación con la fallecida Mirta López.

“Ojalá se pueda, es un tema sensible creo que no para muchas mujeres, para mí en lo particular te puedo decir que lo es, entonces ojalá se pueda, yo que más quisiera”, mencionó la actriz que ya le esta escribiendo a la cigüeña.