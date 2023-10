Ana Brenda Contreras revela por qué no usa su anillo de compromiso

Todo parece indicar que Ana Brenda Contreras está viviendo una de las mejores etapas de su vida, pues en medio de los preparativos de su boda, después de seis años de ausencia en el teatro, protagoniza la nueva obra musical 7 Veces Adiós.

A más de un año y medio del estreno de 7 Veces Adiós, Ana Brenda se suma a la puesta en escena para darle vida a “Ella”, en el musical creado por Alan Estrada, Salvador Suárez, Jannette Chao y Vince Miranda.

Durante una conferencia de prensa que tuvo lugar en México, la actriz dejó ver lo emocionada que se encuentra con esta nueva oportunidad profesional, además de que a nivel personal está disfrutando del amor junto a su prometido.

“Lo de la boda muy bien todo, muy muy contenta”, expresó la actriz con una enorme sonrisa. Poco después fue cuestionada sobre por qué se le ha visto sin usar su anillo compromiso, a lo que Ana Brenda respondió con sentido del humor y despejando los rumores que apuntaban a que su compromiso había sido cancelado. “No, no lo traigo. Ahorita estoy trabajando no se me vaya a perder, y para qué quieres. Todo bien”.

Cabe mencionar que la joya le quedó grande a la actriz, por lo que tuvo que mandarla a ajustar para evitar que se saliera de su dedo sin querer y llegara a extraviarse, razón por la que la novia prefiere dejar el anillo en casa para que este seguro y evite el susto de perder el símbolo de promesa y amor que su pareja le entregó para pedirle que se casara con ella.

¿Cómo se conocieron Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem?

En junio de este año, la guapa actriz decidió compartir con los seguidores de su cuenta de Instagram la noticia de su compromiso con el empresario Zacarías Melhem con una romántica fotografía en blanco y negro con las palabras: “Lo mejor ya está pasando”. En la imagen, se puede ver a la actriz abrazada de su novio, sonriente y mostrando su anillo de compromiso.

Este será el segundo matrimonio para Ana Brenda, pues anteriormente estuvo casada con el también empresario y torero Alejandro Amaya Hank. La pareja se casó en 2012 en Las Vegas, y se separó en 2014 tras una infidelidad de Amaya Hank a sólo unos días de la boda oficial en San Miguel de Allende.

Por su parte, Zacarías también estuvo casado antes con Mirta López, quien falleció en 2018 a causa de un infarto cerebral.

La actriz de telenovelas como La que no podía amar conoció a su futuro esposo hace varios años, pues es el hermano mayor de Daniela Melhem, una de las mejores amigas y comadre de Ana Brenda.

Según varias fuentes, la actriz y Zacarías se conocieron en 2017 en el bautizo de la bebé de Daniela – donde ambos eran padrinos de la pequeña - mientras Ana Brenda estaba en una relación con el también actor Iván Sánchez, con quien terminó en 2018.

Para 2020, Ana Brenda Contreras inició su relación con Melhem, y lo hizo público con la primera imagen de ambos en su cuenta de Instagram en noviembre de ese año. Al año siguiente, la pareja hizo su primera aparición en una alfombra roja durante la entrega de los Latin Grammy.