Ana Ferro recibe orden de desalojo para abandonar la casa de Ingrid Coronado en este lugar

Después de estar celebrando que recibió un reconocimiento por parte del Senado de la República, Ana Ferro ahora está en la ‘incomodidad’ que le pudo causar recibir una orden de desalojo para irse de la residencia de Ingrid Coronado. Ana, viuda de Fernando del Solar, habló sobre esta situación y dice que ‘no es nada oficial’. ¿Será cuestión de tiempo para ver qué sucede?

¿Por qué Ana Ferro, viuda de Fernando del Solar, tiene una orden de desalojo?

De acuerdo con El Universal, desde junio Ingrod Coronado ha estado haciendo “todas las maneras posibles, incluso fuera de la ley, para contactar [a Ana], y lograr que se saliera del inmueble”. En esas fechas, Coronado ya estaba disputando su propiedad. “El departamento donde está [Ana Ferro] es mío, ese está a mi nombre. He intentado por todo los medios posibles que me lo devuelva, pero no ha querido”, y afirmó que “iniciaría asuntos legales”.

Coronado no ha dado otras razones contundentes sobre por qué debería irse Ana de esta residencia. Por su lado, ella habló de la orden de alejamiento que le llegó. “Fue una notificación de que tenía que desalojar ese departamento, si no se me multaba y si no, tenía que pagar una sanción penal”. Pero que no le tiene mucha fe a las pruebas legales de este desalojo: “es ante un notario, entonces un notario no tiene validez, no es autoridad. Afirmó que quiere que las peticiones de Fernando se respeten.

No sería la primera vez que ambas se ponen en medio de un debate; en conferencia de presa del 2002, Anna Ferro hizo referencia a los ataques en redes sociales en contra de Ingrid Coronado, quien fue esposa de Fernando del Solar y ha sido blanco de críticas debido a las supuestas circunstancias en las que se dio su ruptura con el también conferencista.

Los internautas señalaron en redes sociales que Ingrid “abandonó" a Fernando cuando fue diagnosticado con cáncer hace varios años. En tanto, Anna, quien fue el último amor del conductor, le puso un alto a los ataques y habló ante los medios de comunicación sobre el lamentable deceso de su esposo y abordó la situación de Ingrid Coronado, quien de tiempo atrás ha sido objeto de comentarios agresivos por parte de los internautas y ahora más tras su muerte. Ferro envió un contundente mensaje para quienes han hecho comentarios sobre Ingrid y la relación que tuvo con el conductor. “Fluyamos en amor, si no es tu historia, no la cuentes, no te compres una historia que no es tuya, no te agarres una historia. Con tu vida es más que suficiente. Con tu vida es más que suficiente, con tu vida, que la hagas crecer, que la hagas en armonía, que estés en amor, creo que es lo más importante”. “No juzgar, no criticar. Creo que eso es de seres humanos”.