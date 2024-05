Ana Patricia Gamez revela que no volvería a los certámenes de belleza por estas importantes razones

Los concursos de belleza, a nivel nacional e internacional, son una excelente plataforma para que sus concursantes se den a conocer ante los reflectores, un aspecto que les resulta sumamente funcional para poder despegar en distintos ámbitos de la industria del entretenimiento. Este fue el caso de Ana Patricia Gamez, quien desde su primera aparición pública hace casi 20 años, se robó la atención del público y consiguió consagrarse como una figura más allá de las pasarelas.

Ana Patricia Gamez confiesa que no le gustaría participar de nuevo en un concurso de belleza

Aunque los certámenes le abrieron la puerta a un futuro brillante, Ana Patricia Gamez dio por concluido este capítulo hace tiempo, una decisión en la que se ha mantenido firme y no considera replantearse en lo absoluto. Así lo reveló en redes sociales, donde a través de una dinámica de preguntas y respuestas, confesó que no le gustaría regresar a los concursos, al menos no como participante.

Y es que aunque es una parte de su pasado que atesora entre sus recuerdos más preciados, también es consciente de que ya vivió lo que tenía que vivir de ese lado de la historia.

“Me cambió la vida, pero no”, dijo Gamez y compartió una imagen de cómo se veía en ese entonces, al tiempo que admitió que algo que sí se plantearía sería entrar a un reality.

La modelo reconoce la importancia de hacer cosas que le produzcan satisfacción

Este tipo de formatos no son los únicos proyectos que Ana Patricia descarta para su futuro, ya que tampoco cree que pueda retomar la conducción radiofónica, actividad que desarrolló en el podcast “Sin filtro”.

“Lo disfruté mucho en su momento, pero después de tantos capítulos y hacer uno por semana, con el tiempo se fue complicando y poco a poco lo dejé de disfrutar. Y ahora mismo, si algo no me llena, prefiero no hacerlo”, explicó la presentadora, quien actualmente conduce “Enamorándonos”, programa que se transmite a través de la señal de un canal estadounidense.