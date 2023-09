Anahí dedica un emotivo mensaje a su esposo Manuel Velasco y lo besa en pleno concierto

El escenario de la gira de RBD 2023 fue testigo de uno de los momentos más tiernos y espontáneos entre la cantante Anahí y su esposo, el político y exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco. El concierto que se celebraba en Estados Unidos se convirtió en el escenario perfecto para una sorpresiva muestra de cariño de la cantante.

Manuel Velasco compartió en sus redes sociales un video, en el que se puede ver a Anahí, en plena interpretación de “Siempre he estado aquí", aprovechar un breve receso para correr al borde del escenario y darle un apasionado beso a su esposo. El público, evidentemente conmovido, estalló en aplausos y ovaciones al ver este gesto de amor.

Tras el concierto, la reacción en redes no se hizo esperar. Manuel Velasco, no solo compartió el video, sino que también dejó un sentido mensaje para su esposa: “¡Te Amo, te Admiro y me encanta verte feliz y triunfando! ¡Eres el Amor de mi vida, mi mayor inspiración y mi más grande amor!”.

Por su parte, Anahí también dedicó un mensaje a su esposo. A través de Instagram, la artista publicó el siguiente mensaje: “Mi amor, tenerte conmigo en estos momentos es lo más bonito que le puede pasar a mi corazón. Eres el mejor. No sé si sepas la fuerza que me da voltear y verte ahí. Gracias por tanto, juntos todo”.

La pareja tiene dos hijos, nacidos en 2017 y 2020, es frecuentemente protagonista de tiernos momentos compartidos en redes sociales, donde muestran la alegría y amor que les caracteriza.

Anahí, acompañada por su familia durante la gira RBD 2023

El concierto no solo contó con la presencia de Manuel Velasco. Anahí también ha estado acompañada por sus dos hijos, Manuel y Emiliano, durante la gira. Los pequeños han disfrutado de ver a su madre brillar en el escenario, mostrando el fuerte lazo familiar que tienen.

Anahí y Manuel Velasco, quienes contrajeron matrimonio en 2015, han sido una pareja que constantemente demuestra el amor y el apoyo mutuo, no solo en la vida diaria sino también en sus respectivos campos profesionales.