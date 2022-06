Anahí regresó a los escenarios junto a Karol G y juntas cantaron “Sálvame”

La ex integrante de RBD, Anahí, se unió al escenario durante el concierto de Karol G y rompió en llanto tras cantar el nostálgico tema “Sálvame”.

Se llevó a cabo el primer concierto de Karol G en la Arena Ciudad de México y como parte de su gira y para esta ocasión, la colombiana contó con la participación de una invitada muy especial para todos los mexicanos fans de la famosa telenovela “Rebelde”, que marcó varias generaciones. Fue nada más y nada menos que Anahí, quien tras estar 11 años alejada de los escenarios, se unió a Karol G y sorprendió a todo el público mexicano con su actuación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anahi (@anahi)

Minutos antes de que la mexicana saliera a cantar, Karol G le dijo al público, “les tengo una sorpresa México, estuve toda la semana pidiéndole a Dios que me diera fuerza para mantener cordura, la persona que está ahí, ustedes la aman tanto como yo y ha sido parte de mi crecimiento y pensaba que nunca en la vida iba a tener la oportunidad de conocerla”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anahi (@anahi)

De esta manera, la intérprete de “Provenza”, dio a conocer que la ex RBD aceptó su invitación para participar en su concierto. “Ella es una reina y una diosa, vamos a llorar juntos”, después de las palabras de Karol G, segundos después comenzaron a aparecer clips de Anahí por todas las pantallas del recinto que inmediatamente provocaron la emotiva reacción de los fans.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KAROL G • QUEEN 👑💕👸🏼 (@karolg._queen)

Después de que juntas interpretaron el famoso tema “Sálvame”, Anahí rompió en llanto y expresó, “solo les quiero decir algo, para mi ha sido un honor tremendo, hace 11 años que no me paraba en un escenario y les quiero decir que siempre están en mi corazón y lo que vivimos y construimos no se olvida nunca, nunca dejen de creer en sus sueños, todo es posible”, concluyó.

Seguir leyendo: ANAHÍ REVELA LA RAZÓN QUE LA LLEVÓ A LA ANOREXIA