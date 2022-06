Andrea Legarreta recordó el día que rechazó a Luis Miguel

La famosa conductora Andrea Legarreta rechazó una propuesta de Luis Miguel y reconoció que se arrepintió de haberlo hecho.

Andrea Legarreta contó que fue invitada a la casa de Luis Miguel pero ella lo rechazó. La famosa narró que en una ocasión coincidieron en un restaurante de Acapulco y “El Sol de México”, se acercó a su mesa para saludarla a ella y a su familia, incluso se quedó conversando por unos minutos y después volvió a su mesa.

Posteriormente, cuando ella se retiró del restaurante, pensando que la velada había finalizado, se acercó una persona del equipo de seguridad de Luis Miguel para invitarla a una cena en la casa del cantante y aunque ella se vio tentada a aceptar por la admiración que le tenía, decidió negarse a la invitación dado que tenía novio y siendo muy fiel a su relación, no estaba interesada en conocer a alguien más.

Aunque, tiempo después, la conductora se arrepintió de esta decisión, pues más tarde terminó con su novio porque él le fue infiel. “Sí me arrepentí, me arrepentí con el paso de los años porque yo tenía novio. Eduardo, duré con él como siete años y cacho, una vida y entonces yo lo quería mucho… y dije ‘tengo novio, no, muchas gracias, no puedo’ y con los años este novio me puso los cuernos”, reveló la presentadora.

Ahora, Andrea está felizmente casada con Erik Rubín y llevan más de 22 años juntos, aunque los fans se preguntan qué hubiera pasado si hubiera acudido a la cita con Luis Miguel.

