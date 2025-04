Ángela Aguilar aclara que canción viral contra Cazzu no es suya, sino de la IA

Ángela Aguilar se deslindó de un tema viral que se especulaba que era de su autoría. En la canción se hacia referencia a las exparejas de su esposo, Christian Nodal.

La cantante emitió un comunicado de prensa, difundido a través de sus redes sociales, en el que desmintió que dicho tema sea suyo, y denunció que fue realizado con Inteligencia Artificial.

“En los últimos días han circulado en diversas redes sociales algunas canciones y audios que aseguran son míos, por lo que quiero aclarar lo siguiente. Esas canciones y audios han sido creados con herramientas de IA, sin mi autorización, ni participación. Cualquier lanzamiento musical que realice será anunciado exclusivamente a través de mis canales oficiales”, dijo la cantante que pidió a sus fans no confiar en las publicaciones que salen a la luz .

Asimismo, la esposa de Christian Nodal aprovechó para reiterar su compromiso con la música. “Respeto profundamente mi carrera, mi arte y al público que me ha acompañado desde el inicio. Agradezco de corazón a quienes han mostrado su apoyo y cariño. Sigo trabajando con el alma en lo que más amo: la música”.

De esta manera, Ángela Aguilar desmintió que haya participado o creado una canción en contra de Cazzu. La canción que ha causado revuelo en redes sociales, se llama “La Villana”, y presuntamente, es interpretada por la hija de Pepe Aguilar, en la que habla de la rapera argentina, dice:

Que te lo robé

Tú sabes bien quién dejó la puerta abierta

Yo no obligue su piel a querer

Pero era un cuerpo con el alma incompleta

Ve linda, dile que fue casualidad

Que el destino no pregunta si un lugar

No me culpes yo no fui a tempestad

Yo fui la paz que ya no pudo hallar

Y sin mis besos pueden ser ardientes

No hay promesas

No hubo traición

Solo verdades querían calladas

Si el amor pesa más que el amor

Dime entonces quien carga la balanza