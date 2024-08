Pepe Aguilar lanza “advertencia” a su yerno Christian Nodal

El cantante Pepe Aguilar dijo que su yerno le cae muy bien, pero mencionó que todavía no lo ha conocido bien. “Por las buenas soy bueno, por las malas soy muy malo”, dijo advirtiendo a Christian Nodal que sea un buen esposo para su hija Ángela Aguilar.

Pepe dijo que su yerno es un buen muchacho. Durante una entrevista con Ventaneando, Pepe Aguilar dijo con humor, “no me conoce, todavía, no me conoce”, cuando recordó que Nodal mencionó que Pepe no es el monstruo que ven algunas personas.

Aguilar dijo que su relacion con Nodal seguirá siendo buena mientras él se comporte a la altura como lo ha hecho. “Si él es respetuoso y serio como lo ha sido, si es como ha sido, pues así se le trata. Aparte es un buen muchacho, se da a querer el cabr...”.

Estas declaraciones surgen después de que Nodal describiera a su suegro como una gran persona, empática, que busca siempre lo mejor para sus hijas. “Yo estoy con su tesoro, con una de las personas más bellas que tiene en su vida y él me ha recibido con mucho amor, mucho cariño, mucho respeto”, dijo Nodal hace unas semanas, desmintiendo que entre ellos exista una mala relación.