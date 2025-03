Ángela Aguilar se distancia de Pepe Aguilar profesionalmente y da un importante paso en su carrera

Ángela Aguilar está en una nueva etapa en su vida, y no solo lo demuestra con su sorprendente cambio de look, también al tomar distancia de su papá, Pepe Aguilar, quien se había encargado de producir cada uno de sus discos… hasta ahora.

En entrevista con Billboard, la cantante de 21 años reveló que, por primera vez, ella se encargará por completo de la producción de su nuevo álbum, y aunque tuvo miedo al principio, está muy contenta con su trabajo.

“Dudé mucho de mí misma porque nunca antes había (producido), pero estoy descubriendo cómo quiero que sea mi sonido. Al principio tenía miedo, pero ahora sé que este álbum es mío. También es aterrador pensar que si le va bien, es gracias a mí, pero si le va mal, también será por mi culpa”, explicó la famosa.

Sin embargo, quiso hacer hincapié en que esta “distancia” con su famoso papá es meramente artística, pues ella es quien se está “ocupando de los arreglos, eligiendo las canciones, dirigiéndome vocalmente”.

“Ha sido un proceso de prueba y error (…) Todavía estoy descubriendo quién quiero ser y qué quiero decir”, añadió.

Además, Ángela Aguilar detalló que este nuevo material está enfocado en apoyar el talento femeino, pues la mayoría de canciones fueron escritas por mujeres mexicanas y son al ritmo de mariachi.

La intérprete de ‘Qué Agonía’ recibirá el premio Breakthrough (Revelación) de Billboard Women in Music 2025 el próximo 29 de marzo.

Ángela Aguilar revela las “críticas” que recibe de su familia

Ángela Aguilar contó que tomó la decisión de producir su propio álbum en conjunto con su familia, quienes la han apoyado a mejorar como artista, aunque a veces sean un poco estrictos.

“Mi papá es el más macho de todos, pero me dice: ‘Vas, mijita. Tú puedes hacerlo’. O me dice: ‘No estás cantando lo suficientemente bien, tienes que mejorar’. Eso te prepara para enfrentarte al mundo”, dijo.

También señaló que tanto su papá como su mamá, Aneliz Álvarez, tratan de hacerle críticas constructivas, mismas que le son muy útiles.

“Es crítica constructiva… No nos vemos tan seguido, así que cuando lo hacemos, es como, wow, definitivamente me ponen al día con sus comentarios”.

“Estoy en el estudio trabajando en mi nuevo álbum y le mostré a mi mamá una de las canciones — era literalmente un demo en una nota de voz — y mi mamá me dijo: ‘Tienes que abrir la boca cuando cantas porque no entiendo lo que estás diciendo’. Y mi papá es igual. Realmente me ayuda”, añadió.

Explicó que esta clase de comentarios la ayudan mucho, pues hay bastantes aduladores en la industria y prefiere que le digan cuando no está haciendo algo bien.

“No quiero que la gente me diga que algo está bien cuando no lo está. Hay muchos aduladores en la industria, así que lo mejor del mundo es tener toda una familia que forma parte de esta vida artística”, agregó.