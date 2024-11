Ángela Aguilar advierte que habrá consecuencias legales contra sus haters

Ángela Aguilar llegó al límite ante los comentarios negativos que ha recibido desde que anunció su relación con el cantante Christian Nodal.

La famosa explotó contra los haters y advirtió que tomará medidas legales contra ellos, ya que a diario acumula millones de comentarios negativos sobre su vida personal y sentimental.

La joven reveló que es momento de tomar acciones legales por todos los insultos y humillaciones que ha vivido, además busca ser testimonio para crear conciencia sobre el bullying y eliminar acciones que reproduzcan la violencia.

“A mí me faltaron al respeto y por ende voy a actuar ahora sí que con todo el peso de la ley y pues mi tía es mi abogada entonces yo creo que tengo una gran responsabilidad, una plataforma bastante grande, hay mucha gente que me apoya, que me quiere y yo creo que vivo en privilegio, la fortuna de tener una familia que me adora, que me cuida, de tener amigos que me apoyan, de mis fans que me escuchan”, dijo en un video en el que habla sobre la gravedad de que las personas causen daño a terceros.

Es así como Ángela Aguilar le pondrá un alto a las personas que le han faltado el respeto. El hate contra la hija de Pepe Aguilar aumentó después de que Cazzu saliera a desmentir la versión de Ángela sobre cómo inició su relación con el intérprete de “Botella tras botella”.