Antonio Banderas revela su drástico cambio de vida tras sufrir un infarto: así son sus días hoy

Antonio Banderas vivió un episodio que lo marcó profundamente: un ataque al corazón en enero de 2017, razón por la que decidió hacer un drástico cambio de vida, mismo que aún mantiene.

Este terrible momento lo llevó a replantearse sus hábitos, a reflexionar sobre lo que estaba haciendo bien o mal por su salud, en especial en lo que respecta a su alimentación y estilo de vida.

En ese entonces, medios europeos publicaron que el actor español había sido ingresado en un hospital por problemas cardíacos, pero él quiso tranquilizar a sus fans asegurando que solo había sido un susto. Sin embargo, pocos meses después confesó que fue “un episodio de importancia”.

“Sufrí un ataque al corazón el 26 de enero, pero tuve mucha suerte, fue benigno y no ha dejado daños en la ‘patata’, como dice mi hermano”, dijo en una conferencia de prensa en marzo de ese año.

El cambio de vida de Antonio Banderas tras su infarto

Aunque han pasado 8 años desde ese suceso, el actor de 64 años aún mantiene su promesa de tener una vida más saludable, tal como lo explicó en una reciente entrevista con una revista internacional.

“Confieso que desde que tuve el percance con el corazón, he tenido que reducir mucho el consumo de carne roja”, dijo el famoso, señalando que este fue uno de los principales ajustes que hizo en su dieta tras el infarto.

Además de los cambios en su alimentación, ahora tiene una rutina de ejercicio regular: “Corro unos 10 kilómetros cada dos o tres días para sentirme en forma y dar salud a mi corazón”.

Una de las cosas que más afectan nuestro bienestar es el estrés, por ello, el español ha optado por pasatiempos que le gustan y lo relajan. “No tengo ningún secreto en la cocina y trato de guisar cosas que sé que me van a hacer bien a mí, y cocinar me relaja muchísimo”.

Su amor y conexión con la cocina también lo han ayudado a adoptar una alimentación más consciente, dejando de lado los alimentos que podrían perjudicar y apostando por opciones más saludables.

Antonio Banderas y su “despertar” tras su infarto

A finales de 2022, Antonio Banderas le dio una entrevista a Page Six, donde reflexionó sobre el infarto que lo cambió para siempre.

Contó que ese 26 de enero de 2017 comenzó a sufrir dolores en el pecho mientras hacía ejercicio, por lo que debió ser llevado al hospital donde confirmaron el diagnóstico de ataque al corazón. Desde entonces, su forma de ver la vida cambió drásticamente, y trató de sacarle provecho a esta situación.

“Me di cuenta de que probablemente era una de las mejores cosas que me habían pasado en la vida porque lo que no era importante y me preocupaba todos los días, no tenía sentido”, dijo en ese entonces.