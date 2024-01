Anuncian que David Bowie ya tiene su propia calle y que lanzarán un disco inédito a 8 años de su muerte

El 8 de enero de 2024, David Bowie habría cumplido 77 años. El artista británico, uno de los más influyentes de la historia de la música, murió el 10 de enero de 2016 a los 69 años, tras luchar contra el cáncer.

En el día de su nacimiento, Parlophone Records anunció el lanzamiento de un disco inédito de Bowie, titulado Waiting in the Sky (Before the Starman Came to Earth).

Este lanzamiento especial de vinilo limitado, previsto para el 20 de abril de 2024, se realiza en conmemoración del que habría sido el cumpleaños 77 de Bowie. El álbum contiene grabaciones de las cintas stereo de 1/4 de Trident Studios, fechadas el 15 de diciembre de 1971, y sirve como precursor del icónico álbum The Rise and Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars.

Detalles del álbum

El material de Waiting In The Sky difiere del disco Ziggy Stardust, ya que incluye cuatro canciones no presentes en la edición original. Entre ellas se encuentran Round and Round de Chuck Berry, y una versión de Amsterdam de Jacques Brel, ambas lanzadas previamente como caras B de singles.

También aparecen las canciones Holy Holy y Velvet Goldmine, ambas queridas por los fans y grabadas en la misma sesión.

Lista de canciones del disco inédito de David Bowie

Lado 1: Five Years, Soul Love, Moonage Daydream, Round And Round, Amsterdam.

Lado 2: Hang On To Yourself, Ziggy Stardust, Velvet Goldmine, Holy Holy, Star, Lady Stardust.

Rue David Bowie en París

Además del lanzamiento del álbum, la ciudad de París honró a Bowie nombrando una calle en su honor.

La Rue David Bowie se encuentra en el distrito 13, entre la estación de tren de Austerlitz y la biblioteca nacional François Mitterrand. La calle, de unos 50 metros de largo, refleja el impacto de la cultura teatral francesa de vanguardia en el estilo visual de Bowie. El alcalde del distrito, Jérôme Coumet, un fan confeso de Bowie, fue quien propuso la idea en 2020.

GOOD LUCK FOR RUE DAVID BOWIE INAUGURATION DAY



“Well, how come you only want tomorrow…”



We told you about tomorrow’s event in Paris back at the start of December. (03 December 2023: GEORGE AND GEOFF TO UNVEIL RUE DAVID BOWIE PLAQUE)



Keep your eye on this page for timings:… pic.twitter.com/whunJDydlr — David Bowie Official (@DavidBowieReal) January 7, 2024

El legado de David Bowie

David Bowie, conocido por su versatilidad artística, exploró géneros como el folk, psicodelia, soul, R&B, new wave, electrónica, pop y el art rock. Creó personajes icónicos como Ziggy Stardust y Aladdin Sane, y su obra reflejó temas como la soledad, alienación, espiritualidad, sexo, fama y muerte.

Influenciado por figuras literarias y musicales, Bowie se definió como un ladrón del buen gusto y se interesó en la práctica del budismo tibetano.

A ocho años de su muerte, David Bowie sigue siendo una figura icónica en el mundo del arte y la música. El lanzamiento de Waiting In The Sky y el nombramiento de una calle en su honor en París son testimonios de su legado perdurable y su influencia inconfundible en la cultura contemporánea.