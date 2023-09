Aracely Arámbula critica a Luis Miguel por abandono a sus hijos: “Me cae muy mal”

Aracely Arámbula estalló en críticas a Luis Miguel, y no ocultó su enojo con el padre de sus hijos Miguel y Daniel, quien ha estado ausente durante la crianza de estos.

Durante su paso por la alfombra roja de la obra de teatro “Vaselina” en la Ciudad de México, la actriz reiteró que sus hijos no han visto a su padre en años.

Además, Aracely Arámbula dejó en claro su enojo hacia el intérprete de “La Incondicional”, afirmando que no quiere verle la cara.

Luis Miguel, un deudor alimentario: Aracely Arámbula

La artista aprovechó la oportunidad para refutar las declaraciones de un portal español que alegaba que ella impedía que Luis Miguel viera a sus hijos. “Ese comunicado que salió por allá de España, que yo no le permitía a mis hijos ver a su papá, es una total mentira”, aseguró.

Arámbula agregó que Luis Miguel siempre ha tenido “las puertas abiertas” para ver a sus hijos. “Decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver. Para empezar, ahorita no me interesa verle la cara porque me cae muy mal”, confesó.

Además, señaló que si el cantante desea ver a sus hijos, debería buscarlos y no esperar a que se presenten en uno de sus conciertos.

La actriz también destacó la ironía de la gran imagen pública de Luis Miguel, contrastada con su actitud hacia sus propios hijos. “La verdad es que así como sale ese ‘Sol’ enorme, casi tan grande como su ego, ojalá que así de grande sea el corazón para sus hijos”, expresó.

Aracely Arámbula reiteró que Luis Miguel es un deudor alimentario, pues no ha contribuido a pagar la pensión que corresponde. “Es deudor alimentario, faltan detalles, pero yo estoy muy tranquila con mi vida, yo soy una mujer que trabajo mucho, que no me hace falta nada para mantener a mis hijos, es una responsabilidad, por supuesto, y una obligación”, dijo.

Aracely Arámbula habla sobre Paloma Cuevas

A pesar de la tensión existente, Arámbula reveló que sus hijos preguntan por la ausencia de su padre, especialmente cuando notaron que él convive con las hijas de su actual pareja, Paloma Cuevas. Arámbula compartió cómo tuvo que explicar a sus hijos por qué su padre recoge a las hijas de Cuevas del colegio y no a ellos.

Añadió que les comentó: “Mi amor, porque le gusta estar en España, México es un país que lo quiere mucho, pues él también debería querer mucho a México, me imagino que sí, pero de verdad demostrarlo más, sobre todo empezando por sus hijos”.