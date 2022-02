Así celebró Marimar Vega su despedida de soltera

Rodeada de sus mejores amigas, la actriz Marimar Vega celebró su despedida de soltera con una divertida fiesta.

Por Diana Laura Sánchez

Marimar Vega se rodeó de su círculo más cercano de amigas para disfrutar su despedida de soltera antes de su boda con Jerónimo Rodríguez, y aunque no han confirmado la fecha exacta de su enlace matrimonial, los futuros esposos están ilusionados porque llegue el momento más especial de sus vidas.

La despedida de soltera de Marimar se llevó a cabo en una espectacular suite de un hotel en la Ciudad de México, a pesar de que la actriz es muy reservada con su vida privada, compartió los divertidos instantes que vivió acompañada de sus amigas más íntimas, quienes le organizaron una fiesta llena de música, globos, champaña y alberca, donde aprovecharon para brindar por la felicidad de Vega.

Famosas como Macarena Achaga, Rossana Nájera y Adriana Louvier, fueron algunas de las personas que fueron parte de la sorpresa para Marimar. En las imágenes que compartió la futura novia, agradeció a sus amigas por la sorpresa que organizaron especialmente para ella, quien pronto emprenderá una nueva etapa en su vida de la mano de su prometido Jerónimo.

“Siempre les presumo que una de las cosas más valiosas que tengo en la vida son mis amigas. Y ayer me hicieron una sorpresa tan tan hermosa que me sacaron las lágrimas. Las amo no puedo explicarles lo privilegiada que me siento de tenerlas en mi vida”, escribió en la publicación donde se observan algunas imágenes de la celebración.

