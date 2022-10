Desde el Centro Cultural Universitario en Morelia, Michoacan, y junto a Alejandro González Iñárritu, se dio por iniciada la vigésima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia.

Morelia

Jorge Alférez

Al interior del centro, y en punto de la 1:30 de la tarde, la organización del festival presentó a la diseñadora de vestuario Ana Terrazas, al diseñador de producción Eugenio Caballero, al escritor Nicolas Giacobone, a las actrices Ximena Lamadrid y Griselda Siciliani, a los actores, Daniel Giménez Cacho e Iker Solano, junto al director Alejandro González Inárritu, quienes fueron acompañados por Alejandro Ramírez, presidente de Cinépolis y Daniela Michel, directora del Festival, para dar por iniciadas las actividades del mismo.

La inauguración

“Bienvenidos a la primera actividad del festival. Nos da mucho gusto recibir a un amigo, Alejandro González Iñárritu”, expresó con emoción el empresario, Alejandro Ramirez. Por su parte, Daniela, directora del festival aseguró que, “en la historia del cine mexicano no hay nada igual. Celebro tu originalidad”.

Por su parte, González Iñárritu, quien fue acompañado a la presentación por su esposa, María Eladio Hagerman, comentó. “Yo solo quiero decir que es un día muy especial, es el estreno de una película tan personal e importante para mí. Es emocionante y memorable. También, es un honor estar una vez mas en el festival”.

Un proyecto personal

En conferencia, el reconocido director mexicano aseguró que Bardo, su nueva producción, “es un proyecto con el que busqué hacer las pases con mi pasado. Tuve el valor de poder expresar lo que pienso y lo que siento, y tener una posición al respecto”.

Asimismo y sobre la premisa que cuenta en su nuevo largometraje, asegura “No hay nadie mas mexicano que el mexicano que deja su país, pues de alguna forma, la ausencia de tu país se hace mas presente. Esta película la abordé desde la melancolía y la comedia”.

Además, Iñárritu asegura que, en ningún otro lugar se trabaja como en México. “La entrega e incondicionalidad que encuentras en un equipo de trabajo mexicano, no se encuentra en ningún otro lado. Para mí, volver a trabajar con un equipo mexicano, fue muy enriquecedor e interesante”.

Más allá de la realidad

Bardo, Falsa crónica de unas cuantas verdades, es el nuevo filme del reconocido director, con el cual, una vez más demuestra la capacidad que tiene de imaginar y crear mundos más allá de la realidad. En sus palabras, ““El arte nos permite imaginarnos el mundo que no tenemos… No hay nada que me interese menos en este momento que retratar la realidad”.

Por su parte, el reconocido actor, Daniel Giménez Cacho, confesó que, trabajar con Iñárritu, “es algo que yo nunca había vivido y no sé si volveré a vivir”.

