Así está hoy Aitana, la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, que cumplió 10 años

Este pasado 4 de agosto fue el cumpleaños 10 de Aitana, hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. Por esta razón, sus padres le dedicaron emotivos mensajes a la pequeña.

Mediante sus cuentas de redes sociales, tanto el actor como la cantante compartieron sus felicitaciones hacia la pequeña.

El tierno mensaje de Eugenio Derbez a su hija Aitana

El cineasta publicó en su cuenta de Instagram un video que muestra los momentos que pasa con su hija. Derbez acompañó el clip con este emotivo mensaje:

“10 años desde que llegaste a enseñarme que siempre se puede volver a aprender. 10 años desde que llegaste a revolucionar nuestras vidas. 10 años desde que llegaste a completar lo que no sabía que me faltaba. Y me llegaste tú… Feliz cumpleaños Aitana! Te amo ".

El actor también señaló que Aitana le llegó de repente, algo de lo que nunca se ha arrepentido. Tengo la oportunidad con Aitana de dedicarle más tiempo, siempre que puedo trató de estar con ella para jugar, para poder crear, imaginar...”, explica Eugenio en el emotivo clip, el cual ha recibido miles de “me gusta” y mensajes de buenos deseos de sus fieles seguidores.

Así mismo, en otro mensaje aseguró que el nacimiento de Aitana le permitió volver a aprender, un suceso que sin duda, afirma, revolucionó su vida y la de los suyos, explicó, enteramente feliz por ser testigo del desenvolvimiento de su hija.

Las hermosas palabras de Alessandra Rosado para Aitana

También te puede interesar: Ana Araujo revela cuándo saldrá de la cárcel Pablo Lyle

Por su parte, Alessandra Rosaldo no se quedó atrás y también dedicó unas palabras a su hija.

“Feliz cumpleaños a mi princesa hermosa, no puedo creer que hoy cumples ¡10 AÑOS! Literal, ¿en qué momento? Tenían razón cuando me dijeron que los días son largos, pero los años muy muy cortos. Qué privilegio verte crecer sana, fuerte, feliz y rodeada de amor…”, escribió en las primeras líneas que acompañaban un video que publicó en sus redes sociales.

Mi corazón se llena de orgullo y gozo con cada momento a tu lado, cada sonrisa en tu carita y cada lección que aprendo de la nobleza de tu corazón. Eres lo mejor y más bello que me ha pasado en la vida, y ser tu mamá es el honor más grande que he recibido. Muchísimas felicidades amor mío Aitana, te amo con toda la fuerza de mi ser y deseo desde lo más profundo de mi corazón, que tu camino esté siempre iluminado, que en tu vida lluevan bendiciones y que estés siempre rodeada de amor. Happy Birthday Aitana”, dijo.

También te puede interesar: Belinda mostró su drástico cambio de look, junto a un fuerte descargo: “Mujer sin miedo”