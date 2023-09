Así fue como Anahí aclaró la supuesta rivalidad con Dulce María y Maite Perroni en el Soy Rebelde Tour

El Soy Rebelde Tour no para de descrestar y arrasar en taquilla por Estados Unidos, la emoción de los fanáticos no cesa ante el reencuentro del grupo mexicano y por supuesto, la ola de rumores alrededor de la relación entre sus integrantes no se hizo esperar.

Anahí, Maite y Dulce María son la cuota femenina del grupo, y desde que comenzaron el proyecto de Rebelde en 2004 que posteriormente dio vida al grupo musical, se crearon intensas historias alrededor de una supuesta enemistad entre las cantantes y actrices.

Ahora y después de su esperado encuentro han vuelto las conversaciones alrededor de fricciones entre ellas, pero esta vez fue Anahí quien salió a aclarar la situación antes de que el efecto bola de nieve hiciera de las suyas.

En un mensaje a través de sus historias de Instagram, la intérprete principal de ‘Sálvame’ agradeció al público por el amor y el gran recibimiento que han tenido con la gira, pero adicionó un contundente mensaje con la intención de frenar de una vez los comentarios malintencionados: “Hay algo que no puedo dejar de mencionar y es que nos sorprende (tristemente) seguir viendo poquitos, pero todavía y después de tantos años, algunos mensajes queriendo dividir, separar y, sobretodo, comparar”.

De su mensaje puede incluso inferirse que además de dejar claro que no hay ninguna mala vibra entre ellas, espera que cesen las comparaciones respecto a los cambios físicos que las distintas artistas han tenido a lo largo de los años, por lo que agregó: “En RBD hay tres mujeres plenas de 37 y 40 años. Mamás de bebitos que viven este momento lleno de emociones con nosotras. Mujeres que hemos pasado por mil pruebas en la vida y que hoy estamos aquí por absoluta decisión propia. Por amor. Porque queremos estar juntas. Nos amamos, nos cuidamos y estamos más unidas que nunca”.