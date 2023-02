Así fue cómo Maite Perroni se enteró de que estaba embarazada

Maite será mamá de una niña y se siente plena y agradecida de la familia que formará junto a Andrés Tovar. En exclusiva para CARAS, Maite posa embarazada por primera vez para contarnos cómo está viviendo esta inigualable etapa de su vida.

¿Cómo te enteraste de que estabas embarazada?

Estábamos en la planeación de la boda y, un mes antes de la ceremonia, el 8 de septiembre estando en Barcelona, porque había ido a mi prueba de vestido, estaba en el atelier de Rosa Clara viendo los ajustes y detalles de los vestidos, y al día siguiente de la prueba empecé a sentirme distinta, me di cuenta que no estaba bien y pensé que era el cansancio, las horas de vuelo, tanto trabajo, pues no había parado, pero lo que menos pensé fue que ya estuviera embarazada. Uno de mis mejores amigos me dijo: “Mai, creo que estas embarazada” y dije: “no, sería muy pronto”, porque además, habían sucedido tantas cosas, que yo creí que estaba cansada y por eso me sentía así. Dormí todo el día y cuando me desperté, mi amigo me dio una prueba de embarazo.

Andrés nos confesó que se moría de ganas de tener una niña, ¿cómo crees que va a ser Andrés en el rol de padre?

Andrés es un hombre sumamente protector, muy amoroso, muy empático, siempre está pensando en cómo dar, en cómo resolver y cómo estar. También, entre muchas otras virtudes, puedo confesar que es muy divertido. Va a ser un gran papá y tengo toda la confianza y la tranquilidad que va a ser un muy buen guía. Definitivamente va a ser una niña muy amada, consentida, apapachada y, espero y deseo que podamos guiarla de la mejor forma y entender que tendrá su propia historia, pero que la podamos acompañar.

Recuerdo que dijo: “toma, háztela, no pierdes nada”. La hice y oh sorpresa, tenía dos semanas de embarazo. No lo podía creer, fue una emoción gigante y justo fue el 8 de septiembre cuando me enteré y el 9 de octubre fue el día de la boda. Es increíble cómo es la vida, los regalos de Dios y del universo, pues todo se acomoda y de pronto ya era el combo perfecto.

Maite Perroni y Andrés Tovar estan esperando una niña

Toman clases de yoga juntos Andrés y tú...

Sí, es una clase de yoga en donde meditamos juntos, y hay un momento en que la clase se enfoca en toda esta parte física para las caderas y la flexibilidad. También hay una parte en donde mueves las caderas y Andrés también lo hace, le digo que piense

que toda esa energía va para la bebé. Es muy bonito.

¿Tienen algún nombre pensado la bebé?

Tenemos algunos pensados, pero como todavía falta tiempo para que nazca, vamos a esperar para ver cuál será el oficial.

¿Cómo has vivido tu embarazo?

La verdad es que he tenido un embarazo increíble porque cuando supe que estaba embarazada fue el día que más mal me sentí y creo que fue para que me quedara quieta porque como no paro nunca, fue un “cálmate”, ya después de ese día me sentí súper bien. Casi no tengo ningún síntoma más que sueño máximo, de ahí en fuera todo muy bien. Pero el que tenía nauseas, se sintió mal, tuvo antojos y sueño fue Andrés, pero creo que ya pasamos esa etapa.