Así fue la llamativa participación de Belinda por La Más Draga: le regaló 5 mil pesos a las participantes

Los fanáticos del drag mexicano pudieron presenciar un episodio muy especial de La Más Draga. En las redes sociales del programa habían anunciado con que la jueza invitada sería nada menos que Belinda. Esto generó una oleada de expectativas por parte del público y mucha emoción en la icónica cantante, quien agradeció a los seguidores por el cálido recibimiento y expresó su entusiasmo por formar parte del programa.

“Gracias a mi comunidad por el apoyo. Me muero por verlas en vivo. Por fin estoy aquí. Me encanta que es un programa 100% mexicano. Me encanta. Gracias por pensar en mí. Qué emoción”

En la pasarela se buscó a “La Más Frida”, donde los concursantes deslumbraron al público con sus atuendos inspirados en las obras de arte de la emblemática Frida Kahlo. Cada participante presentó con orgullo sus deslumbrantes conjuntos, mientras Belinda y los otros tres jueces dieron sus evaluaciones.

En un giro sorprendente durante la transmisión, Belinda se negó a revelar la identidad de la concursante eliminada, rompiendo con la tradición donde los invitados anuncian al concursante que debe abandonar la competencia. En cambio, solicitó a Raquel, una de las juezas del programa, que asumiera la difícil tarea.

Pero la verdadera sorpresa llegó segundos antes de revelar a la ganadora de la noche, “La Más Frida”. Belinda tomó el micrófono y anunció que obsequiaría a cada una de las concursantes un generoso regalo de 5 mil pesos. “Yo les voy a dar cinco mil pesos a todas, esta noche. De mí para ustedes, un regalo con mucho cariño”, anunció la cantante, desatando una oleada de emoción y entusiasmo entre las participantes y sorpresa de los asistentes.

Sin duda, la participación de Belinda en La Más Draga fue un acontecimiento inolvidable que dejó huella en la competencia y en el corazón de los seguidores del drag mexicano, que ahora queda a la espera de volver a verla en el set del icónico reality.