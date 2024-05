Así fue la vez que Thalía hizo enojar a un importante diseñador por modificar el look que le hizo para la MET Gala

Aún con todo el glamour que predomina en cada edición de la MET Gala, las cosas no siempre han salido como se tienen planeadas y se han registrado un par de “looks que terminan en desastres”. Tal como le ocurrió a Thalía en 2016, año en que el tema llevó por nombre “Fashion in an Age of Technology”, ocasión en la que eligió a Tommy Hilfiger para que creara su atuendo.

La vez que Tommy Hilfiger “se enfureció” por los cambios que hizo Thalía en uno de sus diseños para la MET Gala

Tommy Hilfiger, el famoso creativo y empresario que desde hace más de 50 años dirige la parte creativa de su firma homónima, customizó un vestuario especial para que Thalía lo usara en la MET Gala. Para conseguirlo, tomó en cuenta la temática y la personalidad de Thalía, con el fin de que luciera impecable sin dejar de lado su estilo personal.

Aunque la cantante ha asegurado en diferentes ocasiones que el resultado final le fascinó, también confesó que llegó a sentir “que le faltaba algo”. Este sentimiento prevenía de la falta de un detalle que hiciera saber a quien la viera que se trataba de Thalía y no de una invitada más.

Thalía añadió un accesorio hecho por Gustavo Mata, uno de sus amigos de la moda mexicana Getty

Por esta razón, se aventuró a escribirle a uno de sus conocidos de la moda nacional y le pidió al diseñador Gustavo Mata que le hiciera un accesorio para sobreponerlo al vestido de Hilfiger. Fue así como nació el emblemático “brazo robótico” que presumió la cantante en la red carpet, mismo en el que además se añadieron un par de CD’s para hacer referencia a su trayectoria musical.

Lo que no se esperó fue que Tommy se incomodaría con estos cambios, pues aunque no interfirió con lo que él hizo en su atelier, ya no era lo mismo que tuvo en mente cuando puso su inspiración en este modelo. La reacción del creativo americano no tardó en llegar, pues se lo encontró mientras caminaba por la MET Gala, momento en el que le hizo saber su opinión.

Así reaccionó el diseñador estadounidense a este atrevido gesto de Thalía

“Se me quedó viendo y sonrió, no me dijo nada. Él solo vio mi brazo y dijo: ‘mmmh, very nice, very nice’”, recordó Thalía sobre esa ocasión, en la que confiesa, se percató casi al instante de que a Hilfiger no le había parecido que modificara su diseño sin consultarlo antes.

La artista mexicana no dio mayores detalles sobre si estos cambios le valieron un conflicto de importancia con el diseñador, sin embargo, posterior a esta noche siguieron trabajando juntos, por lo que parece que todo se resolvió y no existió ningún tipo de rencilla.