Así se vivieron los premios Metro a lo mejor del teatro en México

La noche del 24 de noviembre, el Teatro Ángela Peralta ubicado en el Parque Lincoln, al poniente de la Ciudad de México, se llenó de música y aplausos al ser la sede de los Premios Metropolitanos de Teatro, mejor conocido como Los Metro.

Por Jorge Alférez

Los Metro 2021

Personalidades del medio artístico y principalmente del gremio del teatro en México, se dieron cita en el recinto al aire libre, para disfrutar de los que, desde hace 3 ediciones, se han convertido en la premiación favorita de dicho arte.

Los invitados

Biby Gaytán, María León, Carlos Rivera, Regina Blandón, Mónica Huarte, Gabriela de la Garza, Alfonso Herrera, Mariana de la Garza y los productores de teatro, Morris Gilbert y Alex Gou, entre muchos otros, fueron invitados a dicha celebración.

El host

De esta manera y bajo la conducción de Alan Estrada, acompañado de un sinfín de apariciones de Michelle Rodríguez, quien fue la host de la última edición, se llevó a cabo la premiación que reconoció a lo mejor del teatro en categorías como “mejor obra y musical”, “mejor actor/actriz”, “mejor actor/actriz de musical”, “mejor espectáculo de cabaret” y más.

Los musicales

Durante la ceremonia, los momentos musicales corrieron a cargo de diversas compañías de teatro, tales como la de Chicago, quienes estrenaron temporada en octubre del 2019 y debido a la pandemia por Covid 19, en marzo del 2020, fue suspendida de forma definitiva, y Hoy no me puedo levantar, quienes al entonar el clásico “Vivimos siempre juntos” de Mecano, invitaron al escenario a un sinfín de invitados como Yahir, María León, Alan Estrada, Regina Blandón, Pepe Navarrete, Rogelio Suárez y más, que han participado en dicha puesta en escena a lo largo de sus temporadas.

Premio a la Trayectoria

El actor Héctor Bonilla, fue reconocido con el Premio a la Trayectoria, y aunque él no pudo estar presente en la celebración, fueron sus familiares quienes recibieron el premio a su nombre. No obstante, Bonilla grabó un video en agradecimiento por dicho reconocimiento. “La primera vez que subí a un escenario, yo era un niño disfrazado de diablo para una pastorela de la escuela y así, accidentalmente, descubrí ese lugar mágico en el que para mi sorpresa, me pagaban por hacer lo mismo que fuera del teatro me regañaban”, expresó el actor.

Los ganadores

Premio al teatro mexicano frente a la contingencia

Blindness

Mejor actuación femenina de reparto en un musical

María Elisa Gallegos (Hoy no me puedo levantar)

Mejor actuación masculina de reparto en un musical

Rogelio Suárez (Hoy no me puedo levantar)

Mejor actuación femenina en una obra

Carolina Politi (La persona deprimida)

Mejor actuación masculina en una obra

César Enríquez (La prietty gouman)

Mejor actuación femenina en un musical

María León (Hoy no me puedo levantar)

Mejor actuación masculina en un musical

Ariel Miramontes (Sugar)

Mejor espectáculo unipersonal

Tornaviaje

Mejor espectáculo de cabaret

La Prietty Gouman

Mejor comedia

Agotados

Mejor obra para público joven

Acá en la Tierra

Premio a la mejor obra de teatro

Blackbird

Premio a la mejor obra de teatro musical

Chicago, el musical

