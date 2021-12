Así sorprendió Mauricio Ochmann a su novia Paulina en su cumpleaños

El actor Mauricio Ochmann, festejó a lo grande el cumpleaños de su novia, Paulina Burrola, de quien asegura está muy enamorado.

Por Diana Laura Sánchez

La modelo Paulina Burrola y el actor Mauricio Ochmann, iniciaron su romance a mediados de julio de este año. Después de que el actor se separó de Aisliin Derbez, se dio una nueva oportunidad en el amor y ahora está más feliz que nunca.

Ayer, mediante sus cuentas de Instagram, Mauricio y Paulina compartieron con sus seguidores la sorpresa que el actor le preparó al amor de su vida. En sus historias se observa un pequeño pastel y un arreglo de rosas junto a un letrero que dice “te amo”, y globos en la pared que dicen “Feliz cumpleaños”.

Además, el actor de “el señor de los cielos”, escribió un romántico mensaje para felicitar a la modelo en su cumpleaños. “Hoy está de cumple esta belleza de mujer, tierna, dulce, noble, amorosa, hermosa y divertida que me trae cacheteando las banquetas. Happy Birthday amor mío. Te deseo que la vida te de siempre lo más bonito y lindo porque te lo mereces, eres una guerrera en todos los sentidos. Te admiro y te amo profundamente”, así, Mauricio dejó en claro que esta perdidamente enamorado de Burrola.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mauricio Ochmann (@mauochmann)

Ella respondió a la publicación y dijo, “Que bonitas palabras amor, gracias por consentirme tanto, no solo hoy, siempre. Te lo dije eres tú mi más grande regalo de vida, te amo”.

Por otro lado, Paulina posteó en su Instagram unas fotografías junto a su novio y a sus amigas celebrando su cumpleaños y expresó, “Este año aprendí a agradecer aún más la vida, me recordó lo fuerte que puedo llegar a ser, lo valioso que son nuestros seres queridos y recordarles lo mucho que los amamos. Hoy no me queda más que decir ¡gracias!, muchas gracias vida por mi familia, mi ángel más amado, mis amigos y a Mauricio que ha convertido este cumpleaños en el más especial que he tenido, lleno de detalles y amor. Te amo muchísimo gracias por llegar a mi vida. Gracias a todos por sus felicitaciones”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝑃𝐴𝑈𝐿𝐼𝑁𝐴 𝐵𝑈𝑅𝑅𝑂𝐿𝐴 (@paulinaburrola)

Mauricio respondió, “Eres un ser demasiado lindo y bonito. Te amo muchísimo y gracias a ti por llegar a la mía”.