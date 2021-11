Bárbara de Regil está de luto por un miembro importante de su familia

La actriz Bárbara de Regil está devastada por la muerte de su perrita Nala que comió veneno en el jardín de su casa.

Por Diana Laura Sánchez

“No es justo, me siento muy mal, no encuentro paz, tengo coraje, no paro de llorar, recuerdos y mucho dolor en mi corazón”, escribió Bárbara de Regil con una profunda tristeza por la muerte de su perrita Nala.

NALA

Era un pastor belga que le regaló su esposo Fernando Schoenwald, tenía tres meses junto a ellos y falleció la madrugada del sábado tras ser envenenada, así lo dio a conocer la influencer por medio de sus redes sociales donde compartió fotografías de los últimos momentos que vivió junto a su mascota.

¿QUÉ LE PASÓ A NALA?

La protagonista de Rosario Tijeras llevó a Nala de emergencia al veterinario al darse cuenta que tenía malestares, los médicos la revisaron y la perrita volvió a casa, pero, horas más tarde volvió a ingresar a la clínica, finalmente los médicos tuvieron un diagnóstico más preciso y detectaron que Nala había comido veneno y tuvo que ser operada, sin embargo, no se salvó.

“La operaron por el dolor de pancita tan fuerte que tenía y fue cuando encontraron todo quemado por dentro del veneno”.

La influencer se encuentra con el corazón roto tras la pérdida de su amada mascota, en su cuenta de Instagram publicó un mensaje conmovedor.

“No merecías morir así, te extraño tanto mi Nala, me duele horrible el corazón y el pecho, todavía camino pensando que vas a mi lado…”

“Gracias por darme un amor tan puro y real, igual que el tiempo y el amor, todo lo que yo te di, sin esperar nada a cambio, solo pienso en ti, no paro de llorar”.

¿CÓMO LA ENVENENARON?

Bárbara no sabía que era lo que había ocurrido, “Pensábamos que se había comido una pulsera, un chile, o algo así, pero no, Nalita se comió veneno que el fumigador dejó irresponsablemente pese a que le pedí que no dejara en el jardín porque había perritos. Dejó muchísimas bolsas chiquitas sueltas en todo el jardín, bolsitas de veneno para ratas.”.

La actriz lamenta haberse enterado demasiado tarde de lo sucedido. “Me entere gracias al jardinero que encontró escondidas algunas bolsas, corrimos a buscar más y además le pedimos que viniera a recoger todas las que faltaban que ya no encontramos, pero ya fue muy tarde, Nalita seguro pensó que era una pelota y se comió una bolsita de veneno en su inocencia”.

“Te amo Nala, donde sea que estés y gracias por vivir a mi lado bebé”.

Fernando Schoenwald y Mar de Regil

Por otro lado, su esposo y su hija compartieron su tristeza por el fallecimiento de su mascota que era miembro importante de su familia.

“Te vamos a extrañar muchísimo, no puedo creer que ya no estés aquí con nosotros, gracias por llenarnos de amor y tanta felicidad mi nalita”, dijo Fernando

“Nala, te amamos con todo nuestro corazón, me parte el alma saber que ya te fuiste, gracias por darnos tanta paz y felicidad, nunca te vamos a olvidar”, expresó Mar de Regil.

