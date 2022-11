Belinda comparte fotografía completamente enamorada

Belinda reapareció en redes sociales para compartir la noticia de que agranda su familia con un hermoso integrante.

Belinda sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen diferente al contenido que suele compartir en sus redes sociales. La intérprete de “Dopamina”, suele publicar imágenes de ella en relación con la moda y sus colaboraciones. En esta ocasión fue diferente y decidió compartir la noticia de que decidió darle la bienvenida a un nuevo integrante que ahora vivirá con ella.

La cantante Belinda adoptó un gatito al que llamó Glen y en sus redes sociales le dedicó un mensaje en el que dejó ver el inmenso amor que siente por él. “Bienvenido a la familia Glen, gracias por existir”, comentó.

“Es la primera vez que tengo un gatito y no se mucho de cómo se comportan, siempre he sido de perritos, pero me enamoré de este bebito desde que lo vi, si alguien me puede escribir más sobre el comportamiento de los felinos y cómo poder ser la mejor mamá para él, me harían muy feliz, aunque a veces quiero apretarlo y abrazarlo todo el tiempo, me he dado cuenta de que los gatos son más independientes y eso me da más ansiedad”, expresó.

Inmediatamente sus fans reaccionaron con emojis de corazones y caritas enamoradas debido a que el gatito al parecer es adorable, tanto que mediante imágenes logró enternecer a los internautas que aplaudieron la decisión de Belinda.

