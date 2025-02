Belinda habla tras su hospitalización y rompe el silencio sobre su vida amorosa

Belinda dio sus primeras declaraciones tras ser hospitalizada y dijo que fue sometida a una serie de estudios para tener un diagnóstico certero.

La también actriz dijo en una entrevista con el canal de Yotube POSTAmx, que su salud ha mermado debido al exceso de trabajo que ha tenido.

“No me encuentro bien de salud, he trabajado mucho sin parar desde hace ya un tiempo y pues mi cuerpo explotó obviamente de tantos viajes, tanto trabajo, no he parado, no he descansado, no me he tomado vacaciones”, expresó la famosa y agregó, “el cuerpo reciente mucho el trabajo en exceso y ya van varias veces que, dos veces, tres veces que en muy poco tiempo he tenido que ir al hospital de urgencia porque no estoy bien”.

Belinda dijo que aún no tiene los resultados de sus estudios, aunque asegura que es el cansancio lo que la aqueja. “Ahorita apenas están checando y haciendo los estudios y toma un tiempo, pero estoy tranquila”.

Por otro lado, la artista habló de los rumores que señalan que tiene un romance con el político poblano José Luis García Parra, después de que fue captada bajando de un avión junto a él, con quien aparentemente asistió a una boda en Huatulco, Oaxaca.

La famosa aprovechó para despejar las dudas al respecto a este supuesto romance y dijo que se encuentra soltera.

“A mí siempre e relacionan con todo el mundo, con todos mis amigos, con todas las personas con las que estoy. Soy una mujer soltera, no tengo hijos. no he dejado a una familia nunca, soy una mujer que tengo el derecho de salir con quien yo quiera. Tengo muchos amigos, mucha gente que quiero con quien voy a cenar, voy a comer, voy a componer música”, mencionó.

Belinda comentó que si llega a tener una relación sentimental la mantendrá en privado para evitar rumores. “Si algún día tengo una relación la mantendré para mí, porque esa es mi decisión, es lo más sano. Yo me enfoco en mi trabajo, en mi música. Que digan lo que quieran, siempre lo van a hacer”.