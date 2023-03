Ben Affleck contó la verdad sobre su meme viral de los Grammy 2023

Jennifer Lopez y Ben Affleck hicieron su debut como pareja casada en los afamados premios Grammy. La artista de Let’s Get Loud y su marido evitaron pasar por la alfombra roja y se fueron directo a la premiación. A pesar del espectacular Gucci de cola larga y diamantes que lució JLo, lo que acaparó la atención fue la cara de aburrimiento de quien fuera Batman. Y sí, ¡hicieron muchos memes!

Ben Affleck se hace viral por aburrirse en los Grammys 2023

“No importa qué tan mal ha estado tu día, te prometo que no es más miserable como el que Ben Affleck está teniendo en los Grammys”, tuiteó un usuario. “Ben Affleck es introvertido en todos lados. Puedes ver cómo sus baterías se drenan en vivo”, dijo otro. “Me estoy muriendo con los videos de Ben Affleck con cara de aburrimiento y pocas ganas de nada en los Grammys”, mencionó otro.

Todos estos comentarios se dieron respecto a los videos y fotos de Ben Affleck luciendo muy cansado y mostrándose poco emocionado durante la premiación. Esto claramente se volvió viral, pero ahora se sabe qué le dijo JLo debido a su comportamiento.

however bad of a day you’re having, I promise you’re not as miserable as Ben Affleck at the Grammys right now pic.twitter.com/OQxA54H9P1 — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 6, 2023

Ben Affleck is every introvert everywhere. You can see his batteries draining in real time. Man is already at 23% 🪫 #GRAMMYs #SaveBen pic.twitter.com/Yv5zmzbPhr — Dr. Kinda Decent Human (@amsi81) February 6, 2023

¿Qué le dijo JLo a Ben Affleck por estar aburrido en los Grammy 2023?

“Detente”, reveló un lector de labios a Daily Mail. “Tienes que verte más amigable, motivado”, le dijo la diva del Bronx a su marido, mientras éste respondió, “quizá".

La divertida escena se dio cuando la cámara los enfocó y se ve a Ben susurrándole algo a Lopez, mientras ella reacciona con sorpresa y un poco molesta, precisamente para indicarle que ‘debe parar’.

Esto respondió Ben Affleck por volverse meme en los Grammy 2023

The Hollywood Reporter le preguntó a Ben si le molestó ser un meme, a lo que respondió: “No. Tuve un buen rato en los Grammys. Mi esposa iba a asistir y yo pensé ‘bueno, habrá buena música, quizá será divertido’”, y siguió, “Cuando vi al host [Trevor Noah] acercándose, me dije ‘Oh Dios’. Nos estaban enfocando, pero no sabía que estaban grabando. Me incliné hacia Jen y le dije ‘en cuanto empiecen a grabar me alejaré de ti y te dejaré sentada junto a Trevor’. Ella me dice, ‘ni se te ocurra irte’. Es algo de esposos”.

Ben Affleck's next shot.



The actor, filmmaker and budding CEO on the disruptive production company he launched with Matt Damon, why he’s done with DC, getting Michael Jordan’s blessing for #AirMovie and the advice he took from wife Jennifer Lopez: https://t.co/yBVuMoYBYp pic.twitter.com/QbAuaXRJRN — The Hollywood Reporter (@THR) March 16, 2023

Mencionó que ese claramente fue un ‘evento de trabajo de su esposa’. “He ido a eventos y me he molestado. He ido y he estado aburrido. He ido a premiaciones y he estado borracho, mucho. Nadie nunca dijo alguna vez que estuve borracho. Pero en los Grammy todos estaban de ‘está borracho’. Y pensé que eso fue interesante. Eso plantea otra cosa sobre si es prudente o no reconocer la adicción porque hay mucha compasión, pero todavía hay un estigma tremendo, que a menudo es bastante inhibidor. Creo que desincentiva a las personas a mejorar sus vidas”.

A pesar de los comentarios sobre las expresiones del actor, una fuente cercana reveló a ET que ‘no estaba sintiéndose él mismo’ meses cercanos a la premiación.

“Jen y Ben tuvieron una noche muy divertida en los grammy, pero ambos han estado muy ocupados trabajando en distintos proyectos. Y Ben se estaba sintiendo muy cansado. Él quería ir y apoyar a Jen, pero no estaba sintiéndose él mismo”.

“Jen tuvo una gran noche y quería que Ben estuviera emocionado de estar ahí, pero ella entendió de dónde venía. Jen sabe que Ben es un gran esposo, y aún así se aseguraron de tener una noche divertida”. Añadiendo: “ella aprecia su apoyo, ya sea saliendo o solo quedándose en casa”.