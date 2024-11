Ben Affleck reaparece con Samuel, su hijo de 12 años, y sorprenden con su parecido

Ben Affleck reapareció junto con su hijo Samuel, de 12 años, en uno de los partidos de Los Angeles Lakers. El director de cine y el pequeño disfrutaron del juego en la primera fila del Crypto.com Arena.

Desde el pasado 14 de septiembre que el protagonista de Batman no se dejaba ver en público, en medio del proceso de divorcio que tiene con Jennifer López.

Durante el partido, Ben y Samuel animaron a su equipo que ganó por 123 - 103 frente a los Toronto Raptors. El actor disfrutó al máximo haciendo uno de sus planes favoritos con Samuel. Padre e hijo iban muy conjuntados y llevaban zapatillas idénticas de Nike. Además, llamó la atención el nuevo look del director de cine, que se ha teñido la barba para disimular sus canas.

¿A quién se parece Samuel, el hijo de Ben Affleck y Jennifer Garner?

Sobre el pequeño Samuel, cabe destacar que también llamó la atención debido al gran parecido que tiene con su famoso padre, aunque si de parecidos hablamos es más a su madre a quien realmente se parece.

Aunque el hijo menor de Affleck comparte el fuerte mentón de su padre, su madre, Jennifer Garner, tiene una estructura facial parecida a la de un modelo.

El partido del domingo subrayó el sorprendente parecido de Samuel con Jennifer.

Comparte sus famosos pómulos prominentes y cuenta con un rostro de forma más cuadrada como el de su padre Ben, en comparación con su rostro largo y delgado.

Samuel incluso parece tener una nariz casi idéntica a la de la actriz, mientras que la nariz de Ben es más larga e inclinada. Quizás la similitud más obvia de Samuel con su madre sea su temperamento aparentemente entusiasta.

¿Qué sigue para Ben Affleck tras su divorcio con JLo?

Parece que poco a poco Affleck está consiguiendo retomar su vida y, de hecho, desde su círculo más cercano aseguran que no descarta volver a enamorarse. “Ben no ha renunciado a las relaciones y por fin se siente listo para seguir adelante y empezar a conocer a alguien”, dijo una fuente al periódico Daily Mail. “No va a meterse en nada serio hasta que el divorcio esté finalizado, pero eso no significa que no pueda salir con nadie”.

Eso sí, el director de cine tiene clara cuál es la condición que toda mujer debe cumplir: que esté sobria o en recuperación. “Estos dos últimos años han sido muy duros para Ben y, ahora que ha empezado a sanar, hay algo que tiene muy claro: su recuperación es lo primero. No va a poner en peligro su sobriedad”.

