¡Biby Gaytán sueña con ser abuela! Su palabra, en plenos preparativos de la boda de su hija Alejandra Capetillo

Biby Gaytán, la reconocida actriz y cantante, comparte su alegría y emoción por el próximo enlace matrimonial de su hija, Alejandra Capetillo, con Nader Shoueiry, un hombre de origen libanés.

Durante una reciente interacción con la prensa, Gaytán expresó su felicidad por la decisión de su hija de comprometerse. “Siempre he sido muy mamá gallina, siempre he estado muy al pendiente de mis hijos, ustedes lo saben. Me he dedicado gran parte de mi vida solo a ellos”, comentó la actriz.

¿Qué opinaron Biby Gaytán y Eduardo Capetillo del compromiso de su hija?

El compromiso de Alejandra se hizo público después de que Nader Shoueiry realizara una romántica propuesta de matrimonio, que incluyó pedir la bendición de sus futuros suegros en un gesto que Eduardo Capetillo, padre de Alejandra, destacó emocionado.

“Este muchacho tuvo un detalle con nosotros. Iba de camino a recogerla al aeropuerto para llevársela de viaje para pedirle la mano, entonces quiso hablar con nosotros para pedirnos permiso, para pedir nuestra bendición. Esos detalles son detalles de un ser humano muy bueno”, relató Eduardo.

¿Biby Gaytán ya quiere ser abuela?

Además de discutir los preparativos del matrimonio, que podría celebrarse en 2025, Biby fue cuestionada sobre su disposición para asumir el rol de abuela.

La actriz y cantante respondió con humor y alegría, donde afirmó estar lista para esta nueva etapa: “Ay, ya hasta abuela. Pues mira, yo estoy lista para ser abuela, no sé si la más guapa, pero abuelita sí estoy lista”.

Esta declaración refleja el fuerte vínculo y el apoyo incondicional que Biby tiene hacia sus hijos y su familia.

¿Cómo se han involucrado Biby Gaytán y Eduardo Capetillo en los preparativos de la boda?

Eduardo Capetillo ha tomado la iniciativa en los preparativos del enlace matrimonial, con lo que muestra su apoyo y estructura en cada paso del camino.

“Por supuesto que yo voy a participar en lo que mi hija me pida, y sí, ya empezamos, pero con el que más se ha apoyado Ale es con su papá, porque su papá es muchísimo más estructurado que yo, sinceramente”, explicó Biby.

Además, ambos padres destacaron la importancia de la decisión de compromiso por encima de la celebración misma, para enfatizar el valor de la felicidad y la elección consciente de sus hijos.

La noticia del compromiso resonó no solo dentro de la familia Capetillo Gaytán, sino también entre sus seguidores y los medios de comunicación.

Alejandra, conocida por su trabajo como modelo y por ser parte de una de las familias más queridas del espectáculo mexicano, junto con Nader Shoueiry, alistan su futuro juntos lleno de amor y compromiso.

