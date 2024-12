Blake Lively demanda a Justin Baldoni por acoso sexual: la polémica detrás del éxito de ‘Romper el círculo’

Blake Lively presentó una demanda contra Justin Baldoni, coprotagonista y director, con quien trabajó en la película ‘Romper el círculo’. La actriz alega haber sido víctima de acoso sexual durante la producción.

Según la demanda obtenida por los medios TMZ y The New York Times, el supuesto comportamiento de Baldoni causó a Lively, de 37 años, “un grave sufrimiento emocional”. A la reunión asistieron numerosas personas, incluido su esposo, el actor Ryan Reynolds.

Algunas de sus demandas que se abordaron incluían “no más mostrar videos o imágenes de mujeres desnudas a Blake, no más menciones de la supuesta ‘adicción a la pornografía’ previa de Baldoni, no más discusiones sobre conquistas sexuales frente a Blake y otros, no más preguntas sobre el peso de Blake, y no más menciones del padre fallecido de Blake”.

La demanda también solicitó que no se añadieran “más escenas de sexo, sexo oral o clímax en cámara por Blake Lively fuera del alcance del guion aprobado por Blake Lively al firmar para el proyecto”.

Según la demanda, el estudio inicialmente accedió a las solicitudes de Lively, pero el proyecto se enfrentó a dificultades durante la etapa de promoción.

El abogado de Baldoni, Bryan Freedman, señaló las acusaciones de Lively como “completamente falsas, escandalosas e intencionalmente sensacionalistas” afirmando que Lively presentó la demanda para “arreglar su reputación negativa” y “rehacer una narrativa” sobre la producción de la película.

¿De qué trata la película ‘Romper el círculo’?

“Romper el Círculo” sigue la vida de Lily Bloom (Blake Lively), una joven que, tras una infancia marcada por el abuso doméstico, busca comenzar de nuevo en Boston. Allí, conoce a Ryle Kincaid (Justin Baldoni), un neurocirujano encantador con quien inicia una profunda relación romántica. Sin embargo, Lily pronto detecta comportamientos agresivos en Ryle y debe confrontar su pasado y los ciclos de abuso para tomar decisiones cruciales para su bienestar.

La demanda ocurre meses después de que surgieran rumores de tensiones en el set de la adaptación cinematográfica de la novela de Colleen Hoover. La mala relación entre Blake y Justin se confirmó durante la campaña promocional de la película, pues los protagonistas nunca posaron juntos en la alfombra roja.

A pesar de que ya se había hablado de la polémica en el set, la película ‘Romper el círculo’ tuvo un gran recibimiento en la taquilla y con la crítica. Incluso se había hablado de una posible secuela protagonizada por el mismo Justin Baldoni y Blake Lively.

