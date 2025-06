Blake Lively retira parte de las acusaciones en contra de Justin Baldoni

La actriz Blake Lively retiró las acusaciones contra Justin Baldoni, actor y director de la película It Ends With Us, a quien señaló por daño emocional.

La defensa de Baldoni había solicitado al equipo legal de la actriz sus registros médicos y psiquiátricos, lo que llevó a Lively a optar por retirar las reclamaciones de “daño emocional” y “daño negligente de angustia emocional”, sin perjuicio, lo que significa que no podrá presentar nuevamente estas acusaciones en el futuro.

Esta decisión no implica una reconciliación, sino una posible estrategia legal tras la solicitud del equipo de Baldoni de acceder a sus registros médicos y de salud mental. Al optar por retirar estas acusaciones “sin perjuicio”, Lively evita que esa información privada sea utilizada en el juicio.

Su equipo legal aclaró que se trata de una medida para concentrarse en las acusaciones centrales del caso, como el acoso sexual y las represalías y así avanzar con mayor rapidez hacia el juicio.

La actriz Blake Lively sigue adelante con las acusaciones por acoso y represalías laborales. El juicio está en pie para 2026, mientras Baldoni contraataca con una demanda de 400 MDD e intenta involucrar a Taylor Swift en la disputa.

El pleito legal se remonta a diciembre de 2024, cuando Lively denunció al también director por acoso sexual y represalías, describiendo un ambiente laboral tóxico durante la producción de la cinta, por lo que Baldoni contrademandó por 400 MDD por extorsión y difamación que también involucró a Ryan Reynolds y a la publicista de Lively.