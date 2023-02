Boda Marc Anthony y Nadia: Carlos Slim, Salma Hayek y otros invitados

¡Qué vivan los novios! Marc Anthony y Nadia Ferreira se casaron en una espectacular boda en el Pérez Art Museum, en Miami.

El cantante Marc Anthony y la modelo Nadia Ferreira se dieron el “sí quiero”, frente a sus amigos y familiares más cercanos. Según la revista Hola, el oficiante de la ceremonia fue el Mayor de la Ciudad de Miami, Francis X Suarez y la bendición a la pareja estuvo a cargo del Padre Jorge. Para su gran día, la paraguaya Nadia Ferreira de 23 años, lució un increíble vestido nupcial, obra de Galia Lahav, con un diseño dotado de elegantes detalles de encaje y transparencias, así como una larga y voluminosa cauda, mientras que Marc eligió un traje de Christian Dior.

¿Quiénes fueron los invitados a la boda?

Marc Anthony y Nadia estuvieron acompañados de sus grandes amigos, a quienes eligieron como padrinos y testigos de la ceremonia en la que se juraron amor eterno. El famoso tuvo dos padrinos en su boda, David Beckham fue uno de ellos, el ex futbolista y Marc son grandes amigos desde hace años, por esta razón, la pareja decidió hacerlo parte importante del mejor día de sus vidas. Además, el magnate mexicano Carlos Slim también ostentó el título de Best Man en la boda; no es un secreto que ambos son muy cercanos. Por su parte, Nadia contó con dos guapas damas de honor, la primera fue su madre, Ludy Ferreira, quien ha sido su gran apoyo en la vida. María Elena Torruco, esposa de Carlos Slim Domit también acompañó a la novia en su gran día. Romeo Santos, Maluma, Marco Antonio Solís y el hermano de Marc, Bigram Zayas fungieron como testigos de la celebración. También, Salma Hayek, Luis Fonsi, y los presidentes de algunos países latinoamericanos acudieron como invitados al enlace. Cabe mencionar que los jóvenes Cristian y Ryan, hijos de Marc, fruto de su pasada relación con Dayanara Torres no faltaron en un momento tan especial para su padre. Te puede interesar: ELLAS SON LAS HERMANAS DE ANAHÍ Y ESTO ES LO QUE SE SABE DE ELLAS 3 peinados que rejuvenecen al instante