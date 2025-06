Britney Spears anuncia colaboración con Balenciaga

Britney Spears se convirtió en la última musa de Demna Gvasalia, director creativo de Balenciaga, quien estuvo al frente de la Maison por casi diez años luego de tomar el cargo en octubre de 2015.

A pesar de que la cantante ha estado alejada de la música y los escenarios, en esta ocasión hace un regreso a través de la moda.

El reconocido diseñador georgiano, que proximamente se moverá a Gucci, eligió a Britney Spears en su despedida de Balenciaga, antes de su última presentación en la Semana de la Moda de París el próximo 9 de julio.

Britney y Balenciaga lanzaron la colección “Exactitudes”, compuesta por ropa y accesorios, que incluyen impresiones del autógrafo de la famosa, camisetas, sudaderas, gorras bordadas y otros diseños donde se plasmaron fotos de archivo de Britney Spears.

Cabe mencionar que la colección de merchandising es de edición limitada, y todas las piezas evocan a la mercancía de álbumes viajeros de Britney Spears. “Estas son algunas de mis imágenes favoritas de una época increíble de mi carrera y mi vida, y estoy muy emocionada de compartirlas con todos”, señaló la intérprete.

Además, la colaboración se complementa con una lista de reproducción seleccionada por la cantante, que está disponible en todo el mundo a través de Balenciaga Music Hub, así como en plataformas de transmisión como Apple Music y Spotify, en la que se incluyen remixes de sus éitos Gimme More y Oops! .... I Did It Again, realizados por BFRND, en conmemoración del 25 aniversario de esta última canción.

La colección está disponible en tiendas seleccionadas de Balenciaga y en su sitio web oficial. Las playeras tienen precios que oscilan entre 18,500 y 24,000 pesos, mientras que las gorras se venden por 17,000 y 28,000 pesos. Además, la colección de sudaderas tiene un valor de 34,000 pesos.