Florinda Meza reacciona al estreno de la bioserie “Chespirito”

Este 5 de junio llegó a HBO Max la nueva bioserie de ocho episodios, que retrata la vida del icónico comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, titulada “Chespirito: Sin querer queriendo”, y algo que llamó la atención es que el nombre de Florinda Meza no es mencionado, debido a que ella no dio su autorización para aparecer en la producción, pues se trata de un proyecto encabezado por los hijos del comediante.

Meses atrás, Florinda expresó mediante un comunicado que no daba permiso de usar su nombre, razón por la que su personaje tuvo que ser bautizado como Margarita Ruíz, quien es interpretada por la actriz Bárbara López.

“No pueden usar ni mi historia, ni mi vida, ni mi nombre libremente. No estoy demandando. Nunca hubiera querido ni quiero estar en conflicto con los hijos del amor de mi vida”.

Ante la decisión de la viuda de Chespirito, los creadores de la serie se vieron obligados a modificar su identidad para evitar problemas legales.

Florida Meza habló con la prensa a unas horas del estreno de Chespirito y dijo que aunque no está contenta con la historia, respeta el derecho de los hijos del escritor y productor, de rendirle homenaje a su padre.

“No estoy contenta, pero tampoco puedo decir que no me interese. No pudo opinar sobre el avance porque no dice mucho”.

La polémica que rodeó la historia de Florinda Meza y Chespirito

La actriz estaba casada con Roberto Gómez, su relación fue una de las más criticadas por el público y por su círculo cercano, ya que Florinda estaba por casarse cuando fue “cortejada” por Chespirito, quien nunca se dio por vencido y logró enamorarla para después casarse con ella.

“De mí se habló muy mal, muchos se ensañaron conmigo, yo era la roba maridos, me llamaron trepadora y que no iba a durar”, dijo.

Roberto tenía su esposa y seis hijos cuando comenzó a fijarse en Florida, por su parte, la actriz tenía una relación formal con un hombre que también marcó un antes y un después en la televisión mexicana: Enrique Segoviano, el director de El Chavo del Ocho.

“Durante cinco años me cortejó y me decía que yo era su mujer ideal, pero eso le decía a todas. Tuve novios formales y él se preocupó más cuando estuvo a punto de casarme con alguien muy bueno y muy valioso. Él es Enrique Segoviano. Cuando Roberto vio eso, se fue pero fuerte”, narró Florinda en una entrevista con Pati Chapoy.

La bioserie, muestra una parte de esta disyuntiva cuando Horacio (José Luis Moreno) reprocha a su hermano Roberto (Pablo Cruz) coquetear con Margarita (nombre que se le da a Florinda Meza). Florinda Meza fue enamorándose de Chespirito, aunque sabía de la fama de mujeriego que tenía, pero le advirtió que quería ser la única mujer en su vida.

“Él tenía una esposa y seis hijos, era muy riesgoso. Le dije ‘puedo entender que no te puedas divorciar inmediatamente, no soy tan exigente, pero yo no quiero ser una más de tus mujeres. Yo quiero ser la mujer. La más mínima infidelidad y nunca más sabrás de mí”, contó.