Verónica Castro regresa a la conducción en el Auditorio Nacional y habla de la boda de su hijo Cristian Castro

Verónica Castro fue la anfitriona del homenaje a don Marco Antonio Muñiz en el Auditorio Nacional. La actriz causó sensación por su nuevo look con el que se dejó ver radiante, maquillada por Alfonso Waithsman.

El tributo reunió a varios talentos, mientras Verónica Castro habló con la prensa a su llegada al Auditorio Nacional, donde fue cuestionada sobre la decisión de su hijo Cristian Castro de contraer nupcias por cuarta ocasión, con su prometida Mariela Sánchez, a finales de este 2025.

“Yo no creo nada. Yo como Santo Tomás hasta no ver no creer”, dijo la actriz, quien también desmintió que le haya regalado un anillo a la pareja de su hijo.

Así como también dijo que a pesar de la petición de su hijo de volver a vivir juntos, la famosa prefiere que cada quien viva en su casa y hacer su vida.

“Si un día se pelean que voy yo a hacer en medio de los dos”.

Por otro lado, Verónica Castro descartó regresar a las telenovelas, y mencionó que hace poco grabó una entrevista en televisión, pero no con la finalidad de buscar oportunidad laboral.

“Yo prefiero ver a los famosos”, finalizó.