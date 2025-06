Belinda lanza “Indómita” y hace declaración sobre Cazzu

Belinda celebró con una fiesta exclusiva el lanzamiento de su más reciente álbum “Indómita”. Durante la alfombra roja fue abordada por los medios de comunicación quienes la cuestionaron acerca de los conciertos que Cazzu dará en el Auditorio Nacional.

En este sentido, la cantante expresó su reconocimiento hacia la argentina, que anunció como fechas agotadas los dos conciertos que tiene programados en CDMX el próximo mes de octubre.

“Me encanta que haya vendido sus auditorios nacionales y qué padre. Me siento muy feliz que en México la reciban con tanto amor porque se lo merece”, declaró la cantante.

De esta manera, la intérprete aprovechó la ocasión para felicitar públicamente a la argentina, destacando el éxito que representa llenar uno de los recintos más emblemáticos de México.

Tras la breve visita de Cazzu a México hace unos días se comenzaron a rumorar varias colaboraciones de la argentina con artistas nacionales, entre ellos Belinda.

Cazzu habló al respecto luego de que medios nacionales especularon que podría darse un dueto entre las exparejas de Nodal.

“Yo respeto mucho a las artistas mexicanas, conozco muy poquitas, conozco a Kenia y en algún momento me pude haber cruzado unos mensajes con Danna, pero yo creo que esas cosas se dan cuando puedo conocer a las personas... siento que lo de Beli es algo que lo mueve la gente con una forma más morbosa, no me gustaría alimentar el morbo, a veces se dan y a veces no”, afirmó.