Fernando Colunga rompe el silencio sobre su supuesta paternidad con Blanca Soto

El actor Fernando Colunga fue abordado por varios medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de México, donde fue cuestionado sobre el supuesto hijo que tuvo con la actriz regiomontana Blanca Soto y respondió, “estoy feliz”, sin dar más detalles ni confirmar la noticia.

Una reportera felicitó al actor por su paternidad y aseguró que será un gran papá, a lo que él respondió, “nadie puede decir qué puede ser o que no puede ser, eso ya lo dirá la vida”.

En este sentido, fue cuestionado sobre si se molestó con el productor Juan Osorio por revelar que ya es papá, pero Colunga aseguró que no podría enojarse con él porque es su amigo.

“Él va a reflejar en la pantalla algo muy especial en su nuevo proyecto. Fernando acaba de vivir la experiencia de la paternidad, y al hombre le cambia todo, está enamorado, habla con su hijo todos los días, es un hermoso bebé”, dijo el productor anteriormente.

“No, a Juan le tengo un gran cariño, lo aprecio, lo quiero. Además, es una gente que para mí ha sido muy importante en mi vida, entonces imagínate que uno se enoja con los amigos, entonces no son amigos, son cuates.... Juan Osorio que es mi amigo puede decir lo que él quiera y yo estoy feliz”, puntualizó.

En tanto, sobre los rumores que circulan sobre su vida privada comentó, “yo no oigo nada, si quieres no preocuparte no escuches nada. Me dedico a trabajar, en este negocio es muy complicado y ustedes lo saben, si uno no se dedica y se va distrayendo, no cumple como debe de cumplir. Aquí hay que dedicarse a fondo”.