Las 5 ciudades más caras del mundo

Vivir en algunas ciudades del mundo puede representar un reto económico considerable. Ya sea por su estabilidad financiera, su baja disponibilidad de suelo o su atractivo internacional, estas urbes concentran los costos de vida más altos del planeta.

Aquí te presentamos cinco de ellas, con enfoque en el mercado inmobiliario, sus características distintivas y su peso como destinos turísticos.

1. Singapur

Costo promedio de vivienda: Aproximadamente $25,000 USD por metro cuadrado en zonas exclusivas.

Factores que elevan el costo: Espacio territorial limitado, fuerte regulación en propiedad extranjera, alto ingreso per cápita y una economía orientada al sector financiero y tecnológico.

Atractivo turístico: Ciudad-estado moderna con una oferta variada que va desde jardines futuristas como Gardens by the Bay, hasta barrios históricos como Chinatown y Little India. Es uno de los destinos más seguros y organizados del mundo.

2. Zúrich, Suiza

Costo promedio de vivienda: Entre $15,000 y $20,000 USD por metro cuadrado en zonas centrales.

Factores que elevan el costo: Suiza combina alta calidad de vida, estabilidad económica y uno de los sistemas financieros más sólidos del mundo. Zúrich, en particular, es sede de importantes bancos y corporaciones globales.

Atractivo turístico: A orillas del lago Zúrich, la ciudad ofrece museos, arquitectura medieval, compras de lujo y fácil acceso a los Alpes. Es ideal para el turismo cultural y de naturaleza.

3. Ginebra, Suiza

Costo promedio de vivienda: Similar a Zúrich, ronda los $14,000–$18,000 USD por metro cuadrado.

Factores que elevan el costo: Ciudad diplomática por excelencia, alberga oficinas de la ONU, la OMS y otras organizaciones internacionales. La demanda de vivienda por parte de diplomáticos y ejecutivos eleva los precios.

Atractivo turístico: Ubicada junto al lago Lemán, Ginebra combina elegancia, museos de renombre, relojería suiza y una excelente oferta gastronómica.

4. Nueva York, EE.UU.

Costo promedio de vivienda: Varía según la zona, pero puede alcanzar los $27,000 USD por metro cuadrado en Manhattan.

Factores que elevan el costo: Alta demanda local e internacional, escasez de espacio en zonas clave, y su papel como capital financiera, cultural y mediática del mundo.

Atractivo turístico: Times Square, Central Park, Broadway, museos de nivel mundial, gastronomía y moda convierten a Nueva York en uno de los destinos más visitados del planeta.

5. Hong Kong, China

Costo promedio de vivienda: Puede superar los $26,000 USD por metro cuadrado en zonas exclusivas.

Factores que elevan el costo: Su ubicación estratégica, la limitada disponibilidad de tierra urbanizable y su rol como centro comercial y financiero en Asia lo convierten en un mercado inmobiliario de alta competencia.

Atractivo turístico: Su mezcla única de modernidad y tradición, con templos, rascacielos, mercadillos y montañas, hace de Hong Kong una ciudad fascinante para visitar.