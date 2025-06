Ángela Aguilar exige nueva ley en México para regular las redes sociales ante el hate que recibe

Ángela Aguilar hizo un llamado urgente para proteger la salud mental de quienes han sido afectados por el hate en redes sociales, razón por la que pidió implementar una ley en México.

A sus 21 años, la cantante ha sido blanco de ataques en redes, pero el acoso se intensificó cuando hizo pública su relación con Nodal, días después de que el cantante terminara su relación con Cazzu, la madre de su hija Inti.

En medio de la ola de “hate” en contra de Ángela Aguilar, la artista mencionó que se necesita una ley para frentar el ciberbullying del que ha sido víctima.

Visiblemente afectada, alzó la voz por ella y por las víctimas del acoso digital. La cantante señaló que el ciberbullying no puede tomarse a la ligera, ya que puede llevar a consecuencias extremas, especialmente entre menores de edad.

“La salud mental para mí es muy importante, el ciberbullying es una de las causas más altas para niños menores de 18 años para quitarse la vida. Entonces definitivamente es un problema que tenemos no solamente como artistas, sino como seres humanos”, dijo.

La intérprete de “Qué Agonía”, pidió establecer límites que salvaguarden la salud mental y dijo que desea que se comiencen a regular los contenidos agresivos y tóxicos que circulan libremente por internet, además de crear mecanismos legales para apoyar a las víctimas de violencia digital.

“Es algo que todo mundo está viviendo y tendría que cambiar, ojalá que cambie muy pronto y ojalá que se inculquen también leyes para quitar este cierto tipo de abuso que está sucediendo”.

Ángela destacó que gracias al respaldo de su familia, ha logrado salir adelante en medio de los ataques.

“Siento que no hay mucho qué hacer, más que enfocarte en tu salud mental, en crear un núcleo de familia, un entorno que te pueda respaldar, el saber quién eres es muy importante y no validarse a través de las redes sociales”.

“Aún viviendo entre tanta crueldad, entre tanto ruido, lo más bonito que yo siempre he tenido, que ahora lo aprecio aún más, es la familia. Me respaldo mucho en la gente que me levanta, que me hace más grande y guardar silencio”, finalizó.